Bertens trekt stand gelijk in Fed Cup-duel tussen Nederland en Wit-Rusland

Bertens kon haar favorietenrol als mondiale nummer 24 tegen Sabalenka, de nummer 142 van de wereldranglijst, in de beginfase niet waarmaken. De eerste set ging in 6-3 vrij gemakkelijk naar de 18-jarige Sabalenka.

In de tweede set ging het lange tijd gelijk op. Bij 5-4 mocht Sabalenka gaan serveren voor de wedstrijd, maar Bertens (25) slaagde erin haar opponente terug te breken.

Op de volgende servicebeurt van Sabalenka kreeg Bertens zelfs een setpoint, toch sleepte de Wit-Russin een tiebreak uit het vuur. Daarin nam de Nederlandse een 5-0 voorsprong, maar Sabalenka maakte vervolgens zes punten op rij. Bertens werkte het matchpoint weg en won de tiebreak even later met 8-6.

In de derde set nam Bertens snel een break voorsprong. Die marge hield ze vast, waardoor ze de set met 6-4 won. In twee uur en 22 minuten trok ze de partij uiteindelijk naar zich toe.

Krajicek

Michaëlla Krajicek ging eerder op zaterdag in drie sets onderuit tegen Aliaksandra Sasnovich. De 28-jarige Krajicek, die sinds 2012 al niet in het enkelspel uitkwam namens Oranje, moest na ruim twee uur buigen op het hardcourt in Minsk: 6-4, 3-6 en 2-6.

Zondag volgen nog het dubbelspel en eventueel twee enkelpartijen. Bij Wit-Rusland ontbreekt kopvrouw Viktoria Azarenka, die in decmeber moeder werd van een zoon.

Haarhuis besloot verrassend Krajicek op te stellen in Wit-Rusland en dat pakte aanvankelijk goed uit voor Nederland. Ze stond al vroeg haar service af, maar stelde daar twee breaks tegenover en trok zo de eerste set met 6-4 naar zich toe.

In het tweede bedrijf herpakte Sasnovich zich. De nummer 128 van de wereld ging twee keer door de service van Krajicek heen en trok de stand in sets weer gelijk. Ook in de derde en beslissende set werd de Nederlandse twee keer gebroken, wat resulteerde in het eerste punt voor Wit-Rusland.

De winnaar van de ontmoeting in Minsk plaatst zich voor de halve finales van de Wereldgroep. Vorig jaar werd het stuntende Nederland in die ronde uitgeschakeld door Frankrijk.