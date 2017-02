Haarhuis kiest verrassend voor Krajicek in enkelspel tegen Wit-Rusland

Krajicek speelt zaterdag in Minsk tegen Aliaksandra Sasnovich en Bertens treft daarna Aryna Sabalenka.

De keuze van Haarhuis voor Krajicek is opmerkelijk. De mondiale nummer 253 speelde voor het laatst een partij in het enkelspel van de Fed Cup in 2012.

Daarna speelde Krajicek nog wel diverse wedstrijden in het dubbelspel voor het Nederlandse team, maar die duels waren allemaal als de ontmoeting al beslist was.

Overtuigend

Haarhuis verkiest in Minsk de 28-jarige Krajicek boven Arantxa Rus en Cindy Burger. "Michaëlla stond de hele week overtuigend te spelen en ook de baansoort ligt haar goed", aldus Haarhuis op de site van de KNLTB. De ontmoeting in Minsk wordt op hardcourt gespeeld.

Krajicek ontbrak vorig jaar wegens blessures bij het Fed Cup-team. Ze werd nu geselecteerd omdat Richel Hogenkamp volgens Haarhuis niet fit genoeg was om in actie te komen.

Hogenkamp zelf was het daar niet mee eens en verweet de captain dat hij gebrekkig communiceerde.

Azarenka

Ook voor zondag staan Krajicek en Bertens opgesteld voor beide enkelpartijen. Haarhuis zet Arantxa Rus en Cindy Burger in voor het afsluitende dubbelspel. Olga Govortsova en Vera Lapko zijn de tegenstanders.

Wit-Rusland treedt aan zonder topspeelster Viktoria Azarenka, die onlangs moeder is geworden. Bertens is als nummer 24 van de wereldranglijst de hoogst geplaatste tennisster in de ontmoeting tussen Nederland en Wit-Rusland.