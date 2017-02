Nadal meldt zich af voor ABN Amro World Tennis Tournament

"Het spijt me heel erg om aan te moeten kondigen dat ik niet in staat ben om volgende week in Rotterdam te spelen", zegt Nadal. "Na mijn afwezigheid bij een aantal toernooien afgelopen jaar ben ik juist goed aan dit seizoen begonnen en deed ik een aanzienlijke inspanning tijdens de Australische toernooien."

Op de Australian Open haalde Nadal de finale, waarin hij in een vijfsetter moest buigen voor Roger Federer. Na de Grand Slam trok Nadal zich al terug voor het Davis Cup-duel tegen Kroatië. Zonder de kopman won Spanje afgelopen weekend met 3-2.

"Mijn artsen hebben ten strengste geadviseerd om rust te nemen en mijn lichaam tijd te geven om te herstellen voordat ik weer wedstrijden speel en op die manier blessures te voorkomen. Ik begrijp dat de Nederlandse fans teleurgesteld zullen zijn. Ik ben Richard Krajicek dankbaar voor zijn begrip en steun."

De 30-jarige gravelspecialist liep in oktober vorig jaar een polsblessure op, waardoor hij maandenlang niet in actie kon komen.

Krajicek

Toernooidirecteur Richard Krajicek baalt van het afzeggen van zijn publiekstrekker. "Het is natuurlijk een grote domper dat hij er niet is. We hadden ons, net als de tennisfans, enorm verheugd om hem weer in actie te zien in Rotterdam."

"We zijn direct aan de slag gegaan om te zien of we nog een vervanger van formaat konden halen, maar dat bleek helaas niet mogelijk. We hebben in korte tijd contact gehad met de complete top vijf en Roger Federer, maar helaas bleken zij om uiteenlopende redenen niet beschikbaar."

Op dinsdag meldde Stan Wawrinka zich al af bij Krajicek met een knieblessure. Door de afzegging van Nadal en de Zwitser is Marin Cilic nu de lijstaanvoerder in Rotterdam. De nummer 7 van de wereld staat daarmee net voor Dominic Thiem. Nadal is zesde op de wereldranglijst, Wawrinka staat derde.

Het ABN Amro-toernooi wordt van 13 tot en met 19 februari gehouden in Ahoy.