Haase verliest van Troicki in tweede ronde ATP-toernooi Sofia

Haase, de nummer 57 van de wereld, begon voortvarend aan het duel in de Bulgaarse hoofdstad. Hij trok de eerste set tegen de Servische nummer 37 van de wereld snel naar zich toe. De 29-jarige Nederlander won alle elf de punten op zijn eerste service in het eerste bedrijf.

In de tweede set kreeg Haase zeven breakpoints, maar wist er geen enkele te benutten. Troicki, die als negende geplaatst is in Sofia, kreeg maar twee breakkansen, maar sloeg wel toe. Hij trok de set met 6-4 naar zich toe.

In de eerste game van de derde set werd Haase meteen gebroken, maar hij zette dat in de vierde game recht. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin pakte Haase het eerste punt, maar daarna liep Troicki uit naar 6-1. Haase werkte op eigen service twee matchpoints weg, maar daarna sloeg Troicki wel toe.

ABN Amro-toernooi

In de kwartfinale speelt Troicki tegen de winnaar van het duel tussen Grigor Dimitrov en Jerzy Janowicz. De Bulgaar is als derde geplaatst in eigen land.

Haase kan zich nu gaan opmaken voor het ABN Amro World Tennis Tournament, dat maandag in Rotterdam begint. Hij is met Tim van Rijthoven de enige speler die namens Nederland in actie zal komen in het enkelspel in Ahoy. De 19-jarige Van Rijthoven is de nummer 344 van de wereld.