Haase overtuigend naar tweede ronde in Sofia

Haase brak Kuzmanov direct in beide sets en gaf een voorsprong niet meer uit handen. De partij duurde slechts een uur.

De Nederlander was het als mondiale nummer 57 ook aan zijn stand verplicht om Kuzmanov opzij te zetten. De 23-jarige Bulgaar kreeg als nummer 450 van de wereld een wildcard voor het toernooi in zijn vaderland.

Vorige maand vloog Haase er bij de Australian Open nog in de eerste ronde uit. In de tweede ronde in Sofia treft hij de winnaar van de partij tussen de Serviër Viktor Troicki en de Turk Sem Ilkel. Troicki is de mondiale nummer 37 en Ilkel staat 328e.

Dimitrov

De Oostenrijker Dominic Thiem is als eerste geplaatst in de Bulgaarse hoofdstad. Ook Grigor Dimitrov, die de halve finales haalde van de Australian Open, is erbij. De Bulgaar is als derde geplaatst.

Volgende week speelt Haase op het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy.