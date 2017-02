Frankrijk en Australië eerste kwartfinalisten Davis Cup

Pierre-Gugues Herbert en Nicolas Mahut versloegen zaterdag in de eerste ronde in Tokio het Japanse duo Yuichi Sugita en Yasutaka Uchiyama (6-3, 6-3 en 6-4).

Door de zeges in het enkelspel van Richard Gasquet en Gilles Simon op vrijdag bleek de zege in het dubbelspel genoeg voor een plek in de kwartfinales van de Davis Cup.

In Melbourne waren de Australiërs Sam Groth en John Peers zaterdag in drie sets te sterk voor de Tsjechen Jan Satral en Jiri Vesely: 6-3, 6-2 en 6-2.

Vrijdag wonnen debutant Jordan Thompson en Nick Kyrgios al hun enkelspelen, waardoor Tsjechië met de enkelspelen van zondag geen plek in de kwartfinales meer kan bemachtigen.

Frankrijk komt Canada of Groot-Brittannië tegen in de volgende ronde. Na de eerste dag staan zij met 1-1 gelijk. Australië komt de winnaar van de partij tussen de Verenigde Staten en Zwitserland tegen. De Amerikanen leiden met 2-0 door zeges in het enkelspel van Jack Sock en John Isner. Bij de Zwitsers ontbreken Roger Federer en Stan Wawrinka.