Federer hoopt nog 'een paar jaar' door te gaan met tennissen

"Natuurlijk hoop ik hier volgend jaar terug te komen", aldus de 35-jarige Federer, een dag na zijn eerste gewonnen Grand Slam-finale sinds 2012, bij een persmoment in de Carlton Gardens in Melbourne.

De Zwitser liet zijn fans zondag in zijn dankwoord na de finale tegen zijn grote rivaal Rafael Nadal (6-4, 3-6, 6-1, 3-6 en 6-3) even schrikken toen hij zei: "Ik hoop jullie volgend jaar weer terug te zien. Maar als dat niet gebeurt, dan was dit een geweldige reeks en ik ben dolgelukkig dat ik gewonnen heb vanavond."

Een dag later maakte Federer duidelijk dat er niet te veel moet worden gezocht achter zijn frase "maar als dat niet gebeurt".

"Ik heb vorig jaar niet voor niks zes maanden vrijaf genomen om te herstellen van mijn blessure", stelde de achttienvoudig Grand Slam-winnaar. "Hopelijk kan ik nog een paar jaar spelen."

Feesten

Federer verscheen maandagmiddag pas rond 15.00 uur Australische tijd bij de traditionele fotoshoot een dag na de Australian Open. De oudste winnaar van een Grand Slam sinds de 37-jarige Ken Rosewall in 1972 had zijn titel goed gevierd.

"Ik was terug in mijn hotel toen de zon opkwam. Het was een lange nacht, maar het was geweldig. Iedereen was in zo'n goede stemming. Het was een speciale dag, een speciale paar weken eigenlijk, en het einde was fantastisch. Alle druk viel weg en we waren gewoon aan het feesten."

"Mijn benen doen vreselijk pijn en mijn rug is stijf, want ik kon niet behandeld worden. En ik heb natuurlijk gedanst", zei Federer met een grote glimlach voor een groot contingent aan media. "Ik zit nog steeds in een roes. De klap zal nog wel komen, maar dat is oké."

Aandacht

De 35e aflevering van Federer-Nadal zondag in de Rod Laver Arena zorgde op social media voor veel enthousiasme bij tennisfans en (oud-)tennissers. Federer had het niet zien aankomen dat het duel - en zijn zege - zoveel impact zou hebben.

"Ik wist dat het een grote wedstrijd was, maar niet dat het zó groot zou zijn. Mensen leken oprecht blij voor mij te zijn dat ik weer een Grand Slam heb gewonnen. Door mijn comeback van een blessure was het ook wel een beetje een sprookje."

Federer zal nu een kleine maand rust houden. Hij komt pas weer in actie bij het ATP-toernooi van Dubai, dat op 27 februari van start gaat.