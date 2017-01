Emotionele Federer heeft 'geen woorden' voor winst Australian Open

De 35-jarige Zwitser pakte daarmee zijn achttiende Grand Slam-titel en zijn vijfde eindzege in Melbourne. Hij won voor het laatst een Grand Slam in 2012.

"Ik heb hier geen woorden voor. Ik wil allereerst Rafael feliciteren met zijn geweldige comeback. Allebei hadden we niet verwacht hier te staan toen we elkaar vier of vijf maanden geleden tegenkwamen", aldus Federer, die vlak na zijn winst zichtbaar emotioneel was.

Zowel Federer als Nadal bezette in het verleden de leidende positie op de wereldranglijst. Federer sukkelde vorig jaar met een knieblessure en zakte mede daardoor naar de zeventiende plaats. Nadal kampte ook met blessureleed en is momenteel de mondiale nummer negen.

"Als ik had verloren van jou was ik ook blij geweest", zei Federer tegen Nadal. "Tennis is een harde sport, er moet altijd een winnaar komen. Maar als het had gekund, had ik een gelijkspel gewild."

Zwaar

De achttienvoudig Grand Slam-winnaar gaf toe dat de laatste jaren zwaar voor hem waren en dat het veel energie kostte om terug te komen.

"Ik heb hard gewerkt en dat was nodig ook, want ik moest het vandaag opnemen tegen een legende. Ik had niet verwacht dat ik het zover zou schoppen, maar het is me gelukt. Daarvoor wil ik iedereen bedanken."

Tot slot richtte Federer zich tot zijn fans. "Dankzij jullie staan we hier. Jullie maakten deze finale heel speciaal. Ik heb er altijd van genoten om hier te spelen en hoop volgend jaar weer terug te zijn."

Nadal

Net als Federer toonde de 30-jarige Nadal zich sportief na de finale. "Ik wil Roger feliciteren. Het is geweldig hoe hij speelde. Hij heeft hier hard voor gewerkt en ik ben blij voor hem."

De Spanjaard haalde al voldoening uit zijn finaleplaats. "Voor mij was het een geweldige maand. Voor het eerst speelde ik hier de toernooien van Brisbane en Sydney en de laatste drie weken was ik hier. Het was geweldig en ik heb er echt van genoten. De fans hebben me overal gesteund, het was onvergetelijk."

De veertienvoudig Grand Slam-winnaar had vrede met zijn nederlaag in de Australian Open-finale. "Ik had een zware periode met wat blessures, maar ik heb hard gewerkt om hier te komen. Het was een geweldige partij, waarin Roger de winst iets meer verdiende dan ik."

"Desondanks voel ik dat ik terug ben op topniveau. Ik blijf vechten. Ik wil de trofee hier nog vaak winnen", aldus Nadal.