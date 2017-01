Federer verslaat Nadal in finale Australian Open en wint 18e Grand Slam

Daarmee breidt de 35-jarige Federer zijn record uit naar achttien Grand Slam-overwinningen.

Nadal blijft door zijn nederlaag op veertien Grand Slam-titels staan. De Spanjaard staat daarmee gedeeld tweede op de eeuwige ranglijst, samen met de Amerikaan Pete Sampras.

Het is voor Federer de eerste eindzege in een Grand Slam sinds 2012. Mede door een knieblessure die hem vorig jaar lange tijd aan de kant hield, was hij afgezakt naar de zeventiende plek op de wereldranglijst. Dankzij de toernooizege in Melbourne keert Federer terug in de top tien.

Federer schreef de Australian Open voor de vijfde keer op zijn naam. Eerder was hij de sterkste in 2004, 2006, 2007 en 2010.

De twee rivalen gaven elkaar weinig toe in de beginfase van hun negende onderlinge Grand Slam-finale. Er was slechts één breakpoint in de eerste set, dat werd benut door de aanvallend spelende Zwitser.

De in Melbourne als negende geplaatste Nadal (30) begon voortvarend aan de tweede set en brak Federer meteen twee keer. De Zwitser kon één keer terug breaken, maar dat was niet voldoende om het Nadal nog moeilijk te maken.

Momentum

In de derde set kregen beide spelers vijf breakpoints. Waar Nadal ze alle vijf liet liggen, wist Federer er twee te benutten.

Nadal trok het momentum weer naar zich toe in de vierde set door een vroege break te plaatsen. Hij hield die voorsprong vast en dwong een vijfde en beslissende set af.

Voor het begin van die vijfde set onderging Federer een medische behandeling in de kleedkamer. Ook in de slotfase van de halve finale tegen landgenoot Stan Wawrinka moest hij zich laten behandelen.

Nadal brak in de eerste game van de vijfde set meteen door de service van zijn opponent. Federer kreeg in meerdere opslaggames van de Spanjaard breakkansen, maar leek uiteindelijk toch te moeten capituleren, totdat hij in de zesde game van de vijfde set alsnog toesloeg.

Twee games later verloor Nadal opnieuw zijn servicebeurt. In 3 uur en 36 minuten trok Federer de partij naar zich toe.

Historie

Acht jaar geleden stonden Federer en Nadal ook al tegenover elkaar in de finale van de Australian Open. Toen was het Nadal die in vijf sets de sterkste was, waarna Federer het publiek in de Rod Laver vervolgens geëmotioneerd toesprak.

Het was alweer de 35e aflevering van Federer-Nadal. De Spanjaard heeft in onderling resultaat duidelijk het voordeel met 24 gewonnen partijen. Bovendien gingen zes van de acht voorgaande Grand Slam-finales naar Nadal.

Zondag wist Federer zijn eeuwige rivaal voor het eerst sinds bijna tien jaar (Wimbledon 2007) weer te verslaan in een Grand Slam-finale.