Serena Williams bedankt zus voor recordaantal Grand Slam-titels

"Ze is een geweldig persoon", begon de 35-jarige Williams haar dankwoord. Even daarvoor had ze haar één jaar oudere zus met 6-4 en 6-4 opzij gezet in de finale in de Rod Laver Arena.

"Het is ondenkbaar dat is zonder haar ook op 23 Grand Slam-titels had gestaan. Zij is mijn inspiratiebron en de enige reden dat ik hier vandaag sta. Bedankt dat je het allerbeste uit mij haalt", toonde de Amerikaanse zich erkentelijk.

Met haar winst in Melbourne passeerde Serena Williams de Duitse Steffi Graf op de ranglijst met de meeste Majors in de zogenoemde Open Era (vanaf 1968). "Maar zonder Venus zouden de Williams-zusjes niet eens hebben bestaan", zei de winnares van de 28e 'Sister Act'.

"We zien elkaar volgend jaar weer", voorspelde Serena, wiens zus voor het laatst een Grand Slam-finale bereikte bij Wimbledon 2009. "Ik wil het ook niet over een comeback hebben, want ze is nooit weggeweest."

Venus

De verliezend finaliste had eveens mooie woorden over voor de andere helft van het illustere tennisduo. "Ik ben enorm trots op je. Jouw winst voelt ook als mijn winst. Als ik er niet bij kon zijn, dan deed jij het altijd voor mij."

De één jaar oudere van de twee zusje Williams reikte pas voor de tweede keer tot de eindstrijd in Melbourne. Veertien jaar geleden verloor ze ook van Serena.