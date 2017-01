Serena Williams verslaat zus Venus in finale Australian Open

Op het hardcourt in Melbourne had de 35-jarige Amerikaanse een uur en 21 minuten nodig voor haar 23e Grand Slam-titel, waarmee ze Steffi Graf passeerde op de ranglijst aller tijden. Ze hoeft nu alleen Margaret Court nog voor zich te dulden: 24.

Door haar zege 'Down Under' mag Serena Williams zich na vier maanden ook weer de nummer één van de wereldranglijst noemen. De Amerikaanse moest de koppositie in september afstaan aan de Duitse Angelique Kerber. De titelverdedigster sneuvelde echter al in de achtste finales in Australië.

Veertien jaar geleden stonden de zusjes Williams ook al tegenover elkaar in de finale van de eerste Grand Slam van het jaar. Voor beiden was het destijds hun eerste eindstrijd in Australië en ook toen ging de winst naar Serena.

Breaks

Zaterdag waren de twee behoorlijk aan elkaar gewaagd. In de eerste set moesten beide speelsters het niet van hun service hebben. In totaal werden er liefst vijf breaks genoteerd, waarbij de Serena de iets gelukkigere was door drie keer door de opslagbeurt van Venus heen te gaan.

In de tweede set ging het lange tijd gelijk op, maar in de zevende game sloeg Serena bij een stand van 3-3 toe door haar derde breakpoint te benutten. De topfavoriete maakte het vervolgens overtuigend af.

Venus Williams bleef zo zonder titel in Melbourne. De 36-jarige Amerikaanse bereikte twee keer de finale, maar moest beide keren haar meerdere erkennen in haar één jaar jongere zusje.

Zondag is de finale bij de mannen. Daarin nemen de 'eeuwige rivalen' Roger Federer en Rafael Nadal het voor de negende keer tegen elkaar op in een Grand Slam-finale. De laatste keer was bij Roland Garros in 2011.