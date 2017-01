Dubbeltitel Kontinen en Peers, rolstoeltennisster Griffioen verliest finale

Kontinen en Peers, als vierde geplaatste, hadden in de finale twee sets nodig om de Amerikaanse broers te bedwingen: 7-5 en 7-5.

De broers Bryan, de nummers drie van de plaatsingslijst, wonnen het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar zes keer, voor het laatst in 2013.

Kontinen was in Melbourne in het dubbelspel nooit verder gekomen dan de tweede ronde, voor Peers was de derde ronde in 2015 zijn beste resultaat tot aan zaterdag. Samen wonnen ze afgelopen najaar in Londen al wel de ATP World Tour Finals.

De 38-jarige Bob en Mike Bryan hadden bij winst hun zeventiende zege op een grandslamtoernooi kunnen bijschrijven en daarmee recordhouder John Newcombe uit Australië ingehaald. Als duo kennen ze op de vier grote toernooien hun gelijke niet.

Griffioen

Rolstoeltennisster Griffioen verloor de finale van Yui Kamiji. De als tweede geplaatste Japanse rekende in twee uur en een kwartier af met de nummer één van de plaatsingslijst. Na drie sets stond er 6-7 (2), 6-3, 6-3 op het scorebord in Melbourne.

Olympisch kampioene Griffioen had zich vrijdag samen met haar partner Aniek van Koot wel verzekerd van de titel in het dubbelspel. Ook in die finale stond ze tegenover Kamiji, die een duo vormde met de Nederlandse Diede de Groot.

Griffioen won de afgelopen twee jaar het enkelspel op het Australische hardcourt. In het dubbelspel zegevierde de Woerdense intussen vijf keer: 2006, 2007, 2008, 2013 en 2017.