Nadal vindt nieuwe eindstrijd tegen rivaal Federer 'heel speciaal'

"Het is een voorrecht", zei Nadal vrijdag in de Rod Laver Arena, nadat hij in de halve finale na bijna vijf uur had afgerekend met de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-3, 5-7, 7-6 (5), 6-7 (4) en 6-4 . "Het is voor ons allebei heel speciaal dat we het weer tegen elkaar mogen opnemen in een grote finale."

De 30-jarige Nadal en de vijf jaar oudere Federer stonden in het verleden al acht keer eerder tegenover elkaar in de finale van een Grand Slam, maar de laatste keer was in 2011 op Roland Garros.

Sindsdien werden de Spanjaard en de Zwitser langzaam overvleugeld door Novak Djokovic en Andy Murray. Bovendien kampten ze de zeker de laatste twee jaar allebei met zware blessures.

"Het heeft me lang gekost om terug te komen op topniveau", aldus Nadal, die in 2014 op Roland Garros zijn laatste Grand Slam-zege vierde. "Tijdens de zware momenten die ik vorig jaar meemaakte, durfde ik niet te dromen dat ik na zo'n lange tijd zonder wedstrijden nu alweer in de finale van de Australian Open zou staan."

Mallorca

Federer was vorig jaar oktober nog in de geboorteplaats van Nadal op Mallorca om te helpen om de tennisschool van zijn rivaal en vriend te openen. Beide tennissers waren toen te geblesseerd om een simpel partijtje te spelen.

"Ik wil Roger nog bedanken dat hij toen naar Mallorca kwam, het was een belangrijk moment voor mijn dorp", aldus Nadal vrijdag.

"Het was de bedoeling dat we een demonstratiepartij zouden spelen, maar vanwege onze blessures hebben we alleen een balletje geslagen met kinderen. Ik denk dat we allebei niet hadden verwacht dat we terug zouden keren in een grote finale."

De eindstrijd in Melbourne begint zondag om 9.30 uur Nederlandse tijd. Veertienvoudig Grand Slam-winnaar Nadal leidt in de onderlinge ontmoetingen tegen zeventienvoudig Grand Slam-winnaar Federer met 23-11.