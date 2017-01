Williams-zussen gaan elkaars zwaktes bestuderen in aanloop naar finale

"Ik denk dat het erg belangrijk is om haar spel goed te bestuderen", zei Serena Williams donderdag na haar gewonnen halve finale. "Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een Grand Slam-finale."

De twee zijn goede vriendinnen van elkaar. "Hoe de wedstrijd ook zal eindigen zaterdag, we zullen allebei blij voor elkaar zijn", aldus de jongste van de twee Amerikaanse zussen. "Maar we zullen beide ons uiterste best doen om te winnen."

"We kennen elkaar natuurlijk door en door, maar toch zal ik haar laatste wedstrijden terug gaan kijken. Dat zal zij ook doen."

Acht finales

"Geloof het of niet, maar ik voelde echt druk om de finale te bereiken nadat mijn zus dat al deed", vertelde Serena Williams.

De 35-jarige plaatste zich voor de finale door de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni met 6-2 en 6-1 te verslaan. Enkele uren eerder had Venus Williams (36) tegen Coco Vandeweghe een stuk meer moeite om de eindstrijd te halen: 6-7 (3), 6-2 en 6-3.

Veertien jaar geleden speelden de twee zussen ook tegen elkaar in de finale van de Australian Open. Serena won destijds in drie sets.

In totaal speelden de zussen acht Grand Slam-finales tegen elkaar. Venus won alleen Wimbledon 2008 en de US Open 2001.

Venus

Venus Williams vierde haar overwinning op haar landgenote Vandeweghe zeer uitbundig door wild over het centrecourt te springen. "Dat was een moment van puur plezier", zei de veterane.

"Vandeweghe speelde enorm goed. Daarom geeft het me veel voldoening om me tegen zo'n goede speelster voor zo'n grote finale te plaatsen."

Op Wimbledon in 2008 speelde ze haar laatste Grand Slam-finale. Met haar 36 jaar is ze de oudste finaliste op een Grand Slam sinds de invoering van het proftennis in 1968. "Het is duidelijk dat de sport in fysiek en mentaal opzicht verandert. Dat is op mijn leeftijd een uitdaging, maar ik voel me er klaar voor."

De finale tussen Venus en Serena Williams begint zaterdag om 09.30 uur Nederlandse tijd.