Nadal denkt nog niet aan finale tegen 'legende' Federer in Melbourne

"Laat me eerst maar eens van deze overwinning genieten, en van het feit dat ik weer in de halve finale van een Grand Slam sta", zei de 30-jarige Nadal op zijn persconferentie na zijn zege op Milos Raonic in de kwartfinale in Melbourne (6-4, 7-6 (7) en 6-4).

"Wat er aan de andere kant van het schema gebeurt, is goed voor het tennis. Het is mooi dat Roger er weer staat na een lange blessureperiode en nadat veel mensen zeiden dat hij niet meer terug zou keren aan de top. Nou, hij is er nog en kan weer Grand Slams winnen. Dat is goed voor de fans, want Roger is een legende."

"Maar ik richt me volledig op mijn halve finale. Ik moet eerst nog een heel lastige wedstrijd spelen tegen Grigor Dimitrov", wees de nummer negen van de wereld op zijn partij van vrijdag. De Zwitser Federer speelt op dezelfde dag tegen zijn landgenoot Stan Wawrinka.

Eindstrijd

Nadal en de vijf jaar oudere Federer stonden acht keer tegenover elkaar in de finale van een Grand Slam, maar de laatste keer was in 2011 op Roland Garros.

Sindsdien stonden de mannen die jarenlang het tennis beheersten nog vier (Federer) en acht keer (Nadal) in de eindstrijd van een van de vier grootste toernooien, maar niet tegen elkaar.

Zeker de laatste twee seizoenen leek het duo - goed voor veertien (Nadal) en zeventien (Federer) eindzeges op een Grand Slam - overvleugeld door Andy Murray en Novak Djokovic, maar de nummer één en twee van de wereld werden in Australië al in een vroeg stadium uitgeschakeld.

Mede daardoor staan Nadal en Federer voor het eerst sinds de Australian Open van 2014 beiden bij de laatste vier van een Grand Slam.

Generatie

"Het is nu lastiger om de halve finale van een Grand Slam te halen dan in het verleden", stelde Nadal. "Er staat momenteel een heel goede generatie op. Een paar jaar geleden was dat anders, maar nu zijn er veel goede, jonge spelers."

De voormalig nummer één van de wereld kwam in 2015 en 2016 niet verder dan twee kwartfinaleplaatsen op een Grand Slam. Zijn laatste eindzege dateert van Roland Garros 2014.

"Ik denk niet dat ik een heel arrogant persoon ben, dus ik heb altijd twijfels'', zei Nadal over zijn lange periode zonder succes. "Ook in de tijd dat ik veel won, kende ik twijfels. En al helemaal toen ik geblesseerd was. Maar twijfels laten je harder werken.''