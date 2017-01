'Oude' halvefinalistes zorgen voor Grand Slam-record op Australian Open

De Amerikaanse Venus Williams is donderdag 36 jaar en 223 dagen oud wanneer ze het opneemt tegen landgenote en 'jonkie' Coco Vandeweghe (25 jaar en 51 dagen).

In de andere halve finale staan later op donderdag twee veteranen tegenover elkaar: Venus' jongere zus Serena Willams (35 jaar en 112 dagen) en Mirjana Lucic-Baroni (34 jaar en 323 dagen).

Met de gemiddelde leeftijd van bijna 33 jaar vestigt de Australian Open dit jaar een record in de 'Open Era', na de invoering van het professionele tennis in 1968.

Pas driemaal eerder stonden er drie dertigers in de halve eindstrijd van een Grand Slam bij de vrouwen. Dat gebeurde op Wimbledon in 1994 met Martina Navratilova (37), Gigi Fernandez (30) en Lori McNeil (30), de US Open in 2013 met Serena Williams (31), Na Li (31) en Flavia Pennetta (31) en de US Open van 2015: Serena Williams (33), Pennetta (33) en Roberta Vinci (32).

Mannen

De sterke prestaties van de ervaren tennissters staan niet op zichzelf. Ook in het mannentoernooi bereikten drie dertigers de halve finale: Roger Federer (35), Stan Wawrinka (31) en Rafael Nadal (30). De 25-jarige Grigor Dimitrov completeert de laatste vier in Melbourne.

Slechts eenmaal eerder stonden er bij de mannen drie dertigers in de halve finale van een Grand Slam. In 1968 bereikten op Roland Garros Pancho Gonzales (40, Ken Rosewall (33), Andrés Gimeno (30) en Rod Laver (29) de laatste vier.

Bij elkaar opgeteld waren deze spelers 132 jaar oud. Met samen 121 jaar komen de vier halvefinalisten van de Australian Open van dit jaar daar niet bij in de buurt.

De mannen komen vrijdag in actie. Federer treft Wawrinka in een Zwitsers onderonsje, waarna Nadal het opneemt tegen Dimitrov.