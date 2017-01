Serena Williams noemt sprookje Lucic-Baroni 'heel inspirerend'

"Het verhaal van Mirjana is prachtig", aldus Williams woensdag na haar zege in de kwartfinale op de Britse Johanna Konta (6-2 en 6-3). "Ik vind het ontzettend inspirerend dat ze nooit heeft opgegeven."

Lucic-Baroni stond in 1999 in de halve finale van Wimbledon, maar daarna zakte ze ver weg. Tussen 2003 en 2007 kwam de Kroatische helemaal niet in actie vanwege problemen met haar vader en coach Marinko Lucic.

De nummer 79 van de wereld speelt deze weken in Melbourne het toernooi van haar leven. Na een overwinning op de als derde geplaatste Agnieszka Radwanska in de tweede ronde bereikte Lucic-Baroni woensdag voor de tweede keer in haar carrière de laatste vier van een Grand Slam door een zege op de als vijfde ingeschaalde Karolina Pliskova (6-4, 3-6 en 6-4).

"Ik ben zo trots op Mirjana, ze doet het hier zo goed", zegt Williams, die zelf jaagt op haar 23e Grand Slam-zege. "Haar verhaal toont aan dat je altijd in je dromen moet blijven geloven."

Overleefd

Williams en Lucic-Baroni troffen elkaar twee keer eerder. Beide wedstrijden waren in 1998 en beide keren was de Amerikaanse de sterkste. In Sydney werd het 3-6, 6-4 en 7-5, terwijl Williams in de tweede ronde op Wimbledon maar twee sets nodig had: 6-3 en 6-0.

"Ik herinner me niet veel van die laatste wedstrijd", stelt de huidige nummer twee van de wereld met een glimlach. "Ik weet nog dat het op het Centre Court was en dat ik won, meer niet."

"Het is ook zo lang geleden, ik was erg jong en zij ook. We spelen nu allebei totaal anders dan toen. We hebben allebei heel veel meegemaakt en we hebben heel veel overleefd."

Met de Amerikaanse Venus Williams (36), die het donderdag opneemt tegen haar landgenote Coco Vandeweghe (25), staan er in totaal liefst drie dertigers in de halve finales. "Het is ongelooflijk. Dertig is het nieuwe tien'', grapte Serena Williams. "Wat er ook gebeurt, iemand van 34 jaar of ouder zal in de finale staan."

Emotioneel

Lucic-Baroni, die tot dit jaar in acht deelnames maar één partij had gewonnen in het hoofdtoernooi van de Australian Open, was emotioneel na haar overwinning op Pliskova.

"Ik ben in shock", zei de in Duitsland geboren tennisster met tranen in haar ogen tijdens haar interview op de baan. "Ik durfde niet eens te dromen dat ik ooit nog in de halve finale van een Grand Slam zou staan."

"Dit is overweldigend voor mij. Ik zal deze dag nooit, nooit vergeten. Dit maakt al het slecht dat mij is overkomen in mijn leven weer goed."

De halve finales voor vrouwen beginnen in de nacht van woensdag op donderdag om 04.00 uur Nederlandse tijd met Venus Williams-Vandeweghe. Daarna komen Serena Williams en Lucic-Baroni de baan op in de Rod Laver Arena.