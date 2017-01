Serena Williams bereikt in Melbourne voor 34e keer halve finale Grand Slam

De als tweede geplaatste Williams kende in haar kwartfinale geen problemen met de Brit Johanna Konta: 6-2 en 6-3.

Het is de achtste keer dat Williams in Melbourne de halve finale bereikt. Zesmaal wist ze het toernooi te winnen. Haar totaal aantal Grand Slam-overwinningen staat op 22.

Met tien aces en 25 winners sloeg de 35-jarige Amerikaanse zichzelf in 75 minuten in de Rod Laver Arena naar de volgende ronde. De als negende gerangschikte Konta bereikte vorig jaar wel de halve finale in Melbourne maar kon niet op tegen de kracht van Williams.

De Amerikaanse neemt het donderdag in de halve finale op tegen de een jaar jongere Mirjana Lucic-Baroni. In de andere halve finale staat haar zus Venus Williams tegenover een andere Amerikaanse, Coco Vandeweghe.

Lucic-Baroni

Lucic-Baroni zorgde in de kwartfinale voor een grote verassing door de Tsjechische Karolina Pliskova uit te schakelen: 6-4, 3-6 en 6-4.

Het is voor haar de eerste keer dat ze in de halve finale in Melbourne staat. De 34-jarige Kroatische evenaart daarmee haar beste prestatie ooit in een Grand Slam. In 1999 speelde ze voor het laatst in een halve finale op een van de vier grote toernooien, toen op Wimbledon.

Lucic-Baroni, nummer 79 op de wereldranglijst, was tegen de als vijfde geplaatste Pliskova vooral in de rally's veel sterker.

Driesetter

In de eerste set pakte de Kroatische speelster in de tiende game de break die haar direct de set opleverde. Een set later hadden beide vrouwen moeite om de servicegame te behouden. Door de laatste drie games op rij te pakken maakte Pliskova er een driesetter van.

In de beslissende set waren de laatste games weer beslissend. Lucic-Baroni brak de tien jaar jongere Tsjechische in de negende game en serveerde de wedstrijd uit.