Federer verslaat Zverev en treft Wawrinka in halve finale Australian Open

In de vierde ronde was de 29-jarige Zverev, die vijftigste staat op de wereldranglijst, nog verrassend te sterk voor Andy Murray. Tegen Federer kwam de Duitser echter geen moment in de buurt van stunt. Het werd 6-1, 7-5 en 6-2 voor de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar.

Federer won de Australian Open vier keer, voor het laatst in 2010. Sindsdien strandde hij vijf van de zes keer in de halve finales, één keer (2015) was hij al in de derde ronde klaar.

De vier jaar jongere Wawrinka pakte de titel in 2014, maar kwam vorig jaar slechts tot de vierde ronde. Dinsdag maakte hij een goede indruk in zijn kwartfinale tegen Jo-Wilfried Tsonga.Het werd 7-6 (2), 6-4 en 6-3.

In de eerste set ging het nog gelijk op tussen Wawrinka en Tsonga. Er vielen geen breaks te noteren, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin ging het tot 2-2 gelijk op, waarna de als vierde geplaatste Wawrinka vijf punten op rij maakte.

In de tweede set kwam de als twaalfde geplaatste Fransman op 3-4 een break voor, maar daarna kwam Wawrinka op stoom. Met twee breaks op rij trok hij de set naar zich toe, waarna hij die lijn een vervolg gaf aan het begin van het derde bedrijf. Wawrinka liep meteen uit naar 3-0 en gaf die marge niet meer weg.

Rojer

In het gemengd dubbelspel kwam er dinsdag voor Jean-Julien Rojer een einde aan de Australian Open. De 35-jarige Nederlander verloor met zijn Kroatische partner Darija Jurak in de tweede ronde van het Australische koppel Samantha Stosur en Sam Groth: 6-7 (8) 5-7.

Rojer was eerder al met de Roemeen Horia Tecau uitgeschakeld in de derde ronde van het mannendubbel. Vorig jaar kwam de op Curaçao geboren Rojer nog tot de kwartfinales in het mannendubbel.