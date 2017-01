Lucic-Baroni vol ongeloof na beste Grand Slam-resultaat in achttien jaar

Achttien jaar geleden wist de inmiddels 34-jarige Kroatische voor het laatst zo ver te komen op een Grand Slam-toernooi.

"Het voelt nu zoveel beter dan vroeger", zei Lucic-Baroni maandag nadat ze met 6-4 en 6-2 te sterk was voor de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady. "Het is ongelooflijk."

"Toentertijd werden deze prestaties van mij verwacht", zegt de huidige nummer 79 van de wereldranglijst. "Nu het zo lang geleden is, geeft het me extra plezier. Het is zeker speciaal voor me."

Lucic, zoals ze voor haar huwelijk door het leven ging, reikte in 1999 als 17-jarige tot de halve finale op Wimbledon. Ze schakelde de legendarische Monica Seles uit, waarna ze werd verslagen door een ander tennisicoon: Steffi Graf.

Lucic won de Australian Open bij de junioren in 1997 en het vrouwendubbel in 1998. "Als junior en beginnende prof won ik veel. Het was normaal om toernooien en grote wedstrijden te winnen", aldus de Kroatische.

Vader

In 2000 kelderde de in Duitsland geboren tennisster op de WTA-ranglijst en tussen 2003 en 2007 kwam ze helemaal niet in actie. Sindsdien krabbelt Lucic-Baroni langzaam op, met de kwartfinaleplek in Melbourne als (voorlopig) hoogtepunt.

Ze stopte tijdelijk met tennis vanwege problemen met haar vader en coach Marinko Lucic. De Kroatische beschuldigde hem van mentale en fysieke terreur.

"Er zijn meer klappen uitgedeeld dan iemand zich voor kan voorstellen", zei ze daarover in de New York Times.

In de kwartfinale van de Australian Open staat ze woensdag tegenover Karolina Pliskova. De Tsjechische is als vijfde geplaatst in Melbourne.

"Ik heb hier zo hard voor gewerkt en veel voor opgegeven", zei Lucic-Baroni maandag. "Ik hoop dat niemand me nu wakker gaat maken uit deze droom."