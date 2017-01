Nadal voor het eerst sinds Roland Garros 2015 bij laatste acht Grand Slam

Nadal rekende in vier sets af met Gaël Monfils: 6-3, 6-3, 4-6 en 6-4. De Spanjaard stuit in de kwartfinales op Raonic, die te sterk was voor de als dertiende geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut: 7-6 (6), 3-6, 6-4 en 6-1.

De als derde ingeschaalde Raonic is door de uitschakeling van Andy Murray (1) en Novak Djokovic (2) de hoogst geplaatste speler die nog in het mannentoernooi zit in Melbourne. Vorig jaar strandde de 26-jarige Canadees, die sinds kort gecoacht wordt door Richard Krajicek, in de halve finale bij het eerste Grand Slam van het jaar.

De 30-jarige Nadal is als negende geplaatst in Melbourne. Hij staat voor de tiende keer in de kwartfinales van de Australian Open, maar het is voor het eerst sinds Roland Garros 2015 dat hij bij de laatste acht zit op een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar vloog hij er op de Australian Open al in de eerste ronde uit. In 2009 won hij het toernooi.

Nadal won in totaal veertien Grand Slams, maar zijn laatste eindzege dateert van 2014 op Roland Garros.

Goffin

De als elfde geplaatste David Goffin was eerder op maandag in vier sets (7,5, 6-7 (4), 6-2 en 6-2) te sterk voor Dominic Thiem. De Oostenrijker was als achtste geplaatst in Melbourne.

Vorig jaar was Goffin in de derde ronde ook al te sterk voor Thiem. Het is de eerste keer dat de Belg de kwartfinales bereikt op de eerste Grand Slam van het jaar.

In de kwartfinale neemt Goffin het op tegen Dimitrov. De als vijftiende geplaatste Bulgaar was maandag in vier sets te sterk voor Denis Istomin. De Oezbeek zorgde eerder in het toernooi nog voor een daverende verrassing door titelverdediger Novak Djokovic uit te schakelen.

Tegen Dimitrov pakte Istomin de eerste set, maar daarna trok de Bulgaar de partij naar zich toe: 2-6, 7-6 (2), 6-2 en 6-1.

Williams

In het vrouwentoernooi had Williams, zesvoudig winnares van de Australian Open, geen makkelijke tegenstander aan de als zestiende geplaatste Barbora Strycova. Met 7-5 en 6-4 won de Amerikaanse het duel uiteindelijk wel.

Strycova wist de opslag van Williams in de eerste set drie keer te breken. Liefst zeven setpunten werkte de 30-jarige Tsjechische weg, totdat Williams bij het achtste setpoint toesloeg.

In de volgende ronde moet de als tweede geplaatste Williams het opnemen tegen Johanna Konta. De Britse won maandag overuigend van Yekaterina Makarova: 6-1 en 6-4. In de tweede set knokte ze zich terug van een 1-4 achterstand.

Lucic-Baroni

Ook Mirjana Lucic-Baroni schaarde zich bij de laatste acht. De 34-jarige Kroatische schakelde de Amerikaanse Jennifer Brady uit: 6-4 en 6-2.

Achttien jaar geleden plaatste Lucic-Baroni zich voor het laatst voor een kwartfinale op een Grand Slam. In 1999 strandde ze op Wimbledon in de halve eindstrijd.

Om de halve finales te bereiken moet Lucic-Baroni zien af te rekenen met Karolina Pliskova. De Tsjechische nummer vijf van de plaatsingslijst was zaterdag in twee sets de baas over de Australische Daria Gavrilova: 6-3 en 6-3.