Wawrinka en Tsonga bereiken kwartfinales Australian Open

Wawrinka, die eind vorig jaar de US Open op zijn naam schreef, rekende in drie tiebreaks af met Andreas Seppi uit Italië: 7-6 (4), 7-6 (2) en 7-6 (4).

De winnaar van 2014 is als vierde geplaatst in Melbourne. Met de uitschakeling van Andy Murray en Novak Djokovic is hij na Milos Raonic de hoogst genoteerde speler in het schema.

Tsonga, finalist in 2008 en de huidig nummer 12 van de wereld, kende na een mindere eerste set niet al te veel moeite met Daniel Evans uit Groot-Brittannië: 6-7 (4), 6-2, 6-2 en 6-4.

V. Williams

In het vrouwentoernooi wist Venus Williams eerder op de dag al door te dringen tot de kwartfinales. De zevenvoudig Grand Slam-winnares versloeg Mona Barthel uit Duitsland: 6-3 en 7-5.

Williams moet het nu opnemen tegen Anastasia Pavlyuchenkova, die te sterk was voor haar landgenote Svetlana Kuznetsova: 6-3 en 6-3.

Later op de dag komt de als eerste geplaatste Angelique Kerber nog in actie in haar vierde rondepartij. De Duitse, titelverdedigster, speelt tegen Coco Vandeweghe uit de Verenigde Staten.

Krajicek

Michaëlla Krajicek vierde een succesje in het gemengd dubbelspel. De tennisster bereikte de tweede ronde met haar Zuid-Afrikaanse partner Raven Klaasen. Het duo versloeg de Sloveense Andreja Klepac en de Filippijn Treat Huey met 6-7 (6) 7-6 (5) 10-8.

Krajicek miste in het enkelspel het hoofdschema van de Australian Open door niet door de kwalificaties heen te komen. In het vrouwendubbelspel werd ze samen met de Canadese Gabriela Dabrowski in de tweede ronde uitgeschakeld.