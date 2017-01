Titelverdedigster Kerber onderuit, Federer overleeft vijfsetter op Australian Open

Kerber ging verrassend onderuit tegen de Amerikaanse Coco Vandeweghe: 6-2 en 6-3. De nummer één van de wereld werd in één uur en acht minuten verslagen.

Het is pas voor de tweede keer in haar carrière dat de 26-jarige Vandeweghe de kwartfinale van een Grand Slam haalt. Vorig jaar deed ze dat op de US Open. Haar volgende opponent is Garbine Muguruza.

Met breaks in de zesde en achtste game trok Vandeweghe de eerste set in iets meer dan een half uur naar zich toe.

De tweede set begon met een break van Kerber, die een 3-1 voorsprong nam. Daarna won Vandeweghe vijf games op rij en daarmee de partij.

Federer

De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar Federer rekende in een vijfsetter af met Kei Nishikori: 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6 en 6-3.

De 35-jarige Federer, die deze week in Melbourne zijn officiële rentree maakte na een knieblessure, kende een slechte start tegen de Japanner: binnen de kortste keren keek hij tegen een 5-1 achterstand aan.

De viervoudig winnaar in Melbourne, afgezakt naar de zeventiende plek op de wereldranglijst, herstelde zich en boog de achterstand om naar een 6-5 voorsprong. In de tiebreak ging het echter alsnog mis voor de voormalig nummer één.

Echt ondersteboven leek de Zwitser niet door het setverlies. In de tweede en derde set benaderde Federer het hoge niveau dat hij in de vorige ronde haalde tegen Tomas Berdych.

Vierde set

Federer leek op een relatief simpele overwinning af te stevenen, totdat hij bij 3-2 in het vierde bedrijf na een slordige game werd gebroken en daarna ook de set moest inleveren.

In de beslissende vijfde set toonde de acht jaar oudere Federer zich vooral de fittere van de twee. Nishikori moest zich laten behandelen aan zijn heup en kwam een 3-0 achterstand niet meer te boven.

Federer speelt in de volgende ronde tegen de Duitser Mischa Zverev, die eerder op de dag voor een grote verrassing zorgde door nummer één van de wereld Andy Murray uit het toernooi te slaan.

Wawrinka

Stan Wawrinka wist de kwartfinales te bereiken door in drie tiebreaks af te rekenen met Andreas Seppi uit Italië: 7-6 (4), 7-6 (2) en 7-6 (4).

Wawrinka, die eind vorig jaar de US Open op zijn naam schreef, neemt het voor een plek bij de laatste vier op tegen Jo-Wilfried Tsonga.

De Fransman, finalist in 2008 en de huidige nummer 12 van de wereld, kende na een mindere eerste set niet al te veel moeite met Daniel Evans uit Groot-Brittannië: 6-7 (4), 6-2, 6-2 en 6-4.

Wawrinka is als vierde geplaatst in Melbourne en is met de uitschakeling van Andy Murray en Novak Djokovic op Milos Raonic na de hoogst genoteerde speler in het schema.

Venus Williams

In het vrouwentoernooi wist Venus Williams eerder op de dag al door te dringen tot de kwartfinales. De zevenvoudig Grand Slam-winnares versloeg Mona Barthel uit Duitsland: 6-3 en 7-5.

De 36-jarige Williams moet het nu opnemen tegen Anastasia Pavlyuchenkova, die te sterk was voor haar landgenote Svetlana Kuznetsova: 6-3 en 6-3.

Later op de dag komt de als eerste geplaatste Angelique Kerber nog in actie in haar vierde rondepartij. De Duitse titelverdedigster speelt tegen Coco Vandeweghe uit de Verenigde Staten.

Krajicek

Michaëlla Krajicek vierde een succesje in het gemengd dubbelspel. De Nederlandse bereikte de tweede ronde met haar Zuid-Afrikaanse partner Raven Klaasen. Het duo versloeg de Sloveense Andreja Klepac en de Filippijn Treat Huey met 6-7 (6) 7-6 (5) 10-8.

Krajicek miste in het enkelspel het hoofdschema van de Australian Open door niet door de kwalificaties heen te komen. In het vrouwendubbelspel werd ze samen met de Canadese Gabriela Dabrowski in de tweede ronde uitgeschakeld.