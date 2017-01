Murray prijst aanvallende spel Zverev na uitschakeling op Australian Open

"Hij had veel geweldige reflexen aan het net, vooral aan het einde van de wedstrijd toen het voor ons beiden spannend werd", aldus Murray na afloop.

"Hij serveerde ook nog eens geweldig, vooral als hij achterstond. Hij is de verdiende winnaar door zijn aanvallende spel."

De Schot, na de uitschakeling van Novak Djokovic de gedoodverfde favoriet voor de titel, verloor de wedstrijd na drieënhalf uur en vier sets spelen.

"Ik voel me op dit moment behoorlijk down. Maar ik heb in het verleden een aantal nederlagen moeten slikken die behoorlijk pijnlijk waren. Ik ben altijd teruggekomen."

Murray had op een Grand Slam in tien jaar tijd niet meer verloren van een speler die zo laag stond. In 2006 ging hij in Melbourne onderuit tegen de Argentijn Juan Ignacio Chela, die op dat moment de nummer 51 was.

Voor het eerst in 14 jaar tijd ligt de hoogstgenoteerde speler op de Australian Open er zo vroeg uit. In 2003 verloor Lleyton Hewitt in de vierde ronde Down Under.