Ook nummer één van de wereld Murray onderuit op Australian Open

Murray, vijfvoudig finalist in Melbourne, kreeg weinig grip op het sterke serveerwerk en het aanvallende spel van de nummer vijftig van de wereld.

Na drieënhalf uur spelen maakte de 29-jarige Zverev het af op eigen service in een uitzinnige Rod Laver Arena.

"Op de een of andere manier heb ik het gered", zei de Duitser na afloop op de baan. "Ik was nerveus bij het uitserveren. Het was makkelijk om agressief te blijven spelen, maar moeilijk om mijn zenuwen in bedwang te houden."

Zverev neemt het dinsdag in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Kei Nishikori.

"Het zou een droom zijn om tegen Federer te spelen. Hij is altijd mijn voorbeeld geweest", zei Zverev.

Djokovic

Eerder in het toernooi werd ook titelverdediger Novak Djokovic al uit het toernooi geslagen. De Serviër, als tweede geplaatst, verloor in de tweede ronde van Denis Istomin uit Oezbekistan.

De laatste acht Grand Slam-toernooien stond Djokovic of Murray in de finale. Het is voor het eerst sinds 2004 (Roland Garros) dat de bovenste twee geplaatste spelers (Federer en Andy Roddick) vóór de kwartfinale uit een major liggen.

De hoogst genoteerde speler in het toernooi is nu de Canadees Milos Raonic, die maandag in de vierde ronde uitkomt tegen Roberto Bautista Agut.

Wawrinka

Eerder op zondag bereikte huidig titelhouder op de US Open Stan Wawrinka wel de kwartfinales. De Zwitser was in drie tiebreaks te sterk voor Andreas Seppi uit Italië: 7-6 (4), 7-6 (2) en 7-6 (4).

Wawrinka, winnaar van het toernooi in 2004, treft voor een plek bij de laatste vier de winnaar van de partij tussen Jo-Wilfried Tsonga en Daniel Evans.