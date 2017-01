Murray en Wawrinka naar laatste zestien in Melbourne

Murray had geen last meer van zijn rechterenkel, die hij verzwikte tijdens zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen de Rus Andrey Rublev.

Mischa Zverev is de volgende tegenstander van Murray. De linkshandige Duitser bereikte de laatste zestien met een zege op de Tunesiër Malek Jaziri: 6-1, 4-6, 6-3 en 6-0.

Murray is na drie ronden nog zonder setverlies in Melbourne. Na vijf verloren finales is hij zeker na de verrassende uitschakeling van Novak Djokovic in de tweede ronde de grote favoriet voor de eindzege van de eerste Grand Slam van het seizoen.

Wawrinka

Ook Stan Wawrinka plaatste zich voor de vierde ronde. De als vierde geplaatste Zwitser zette Viktor Troicki uit Servië in vier sets opzij: 3-6, 6-2, 6-2 en 7-6 (7).

Wawrinka schreef de Australian Open drie jaar geleden op zijn naam. Hij neemt het in de achtste finales op tegen de Italiaan Andreas Seppi, die de Belg Steve Darcis in vier sets de baas bleef: 4-6, 6-4, 7-6 (1) en 7-6 (2).

Daniel Evans bereikte de vierde ronde door een zege op de Australiër Bernard Tomic: 7-5 7-6 (2) 7-6 (3). Evans was in de tweede ronde ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Marin Cilic, de nummer zeven van de plaatsingslijst.

Met Tomic, de nummer 27 van de wereld, verloor het Australische publiek opnieuw een lieveling. Nick Kyrgios werd woensdag in de tweede ronde al uitgeschakeld door de Italiaan Andreas Seppi.