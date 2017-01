Djokovic zegt na uitschakeling dat Istomin simpelweg beter was

"Denis speelde geweldig. Hij verdiende het om te winnen, want hij was beter op de beslissende momenten", aldus Djokovic na afloop op zijn persconferentie.

De 29-jarige Serviër, die onderuit ging in vijf sets (7-6 (8), 5-7, 2-6, 7-6 (5) en 6-4), erkende dat hij niet al te best speelde.

"Natuurlijk ben ik niet blij met mijn spel, maar ik wil vooral mijn tegenstander feliciteren. Hij speelde agressief en serveerde uitstekend. Soms ben je zelf niet super en raakt je tegenstander elke bal goed. Dat is sport. Ik kon weinig doen."

Fysiek

Volgens Djokovic had zijn uitschakeling niets te maken met zijn fysieke gesteldheid, hoewel hij vorig jaar enige tijd aan de kant stond door een polsblessure.

"Na ruim vier uur spelen zagen we er allebei niet heel erg moe uit. Ik denk dus niet dat het fysieke gedeelte van grote invloed is geweest, al voelde ik me vandaag uiteraard niet top op de baan. Maar dat kwam vooral doordat Denis me niet in mijn ritme liet komen met zijn fantastische spel."

Opvallend is dat Djokovic in de afgelopen zeven jaar nooit een set verloor in de eerste week van de Australian Open. De zesvoudig winnaar verloor sinds 2010 bovendien slechts een keer eerder van een speler buiten de top 100, maar dat was voormalig US Open-winnaar Juan Martin Del Potro op de Olympische Spelen afgelopen zomer in Rio de Janeiro.

"Maar we mogen niet vergeten dat de kwaliteit van de spelers buiten de absolute top elk jaar omhoog gaat", verklaarde Djokovic zijn nederlaag tegen de nummer 117 van de wereld. "Het niveau wordt beter en dus kan ik een keer verliezen. Ik heb mijn best gedaan, maar het mocht niet zo zijn vandaag."