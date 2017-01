Radwanska uitgeschakeld in Melbourne, Bertens door in dubbelspel

Radwanska (27) ging met 6-3 en 6-2 onderuit tegen Mirjana Lucic-Baroni. De Poolse was als derde geplaatst in Melbourne.

De 34-jarige Kroatische had het alleen in het begin van de tweede set even moeilijk. Radwanska nam daarin een 0-2 voorsprong, maar vervolgens won Mucic-Baroni zes games op rij.

Radwanska kwam vorig jaar nog tot de halve finales in Melbourne. Sinds 2009 verloor de 27-jarige Poolse niet zo vroeg in het eerste Grand Slam-toernooi van het seizoen.

Enkelspel

Karolina Pliskova bereikte donderdag in het enkelspel de derde ronde. Ze was met 6-0 en 6-2 veel te sterk voor de Russin Anna Blinkova. Pliskova is als vijfde geplaatst in Melbourne.

De als zesde geplaatste Cibulkova won na twee spannende sets van Su-Wei Hsieh uit Taipei. De Slowaakse trok met 6-4 en 7-6 (8) aan het langste eind.

De Britse Joanna Konta won in haar tweederondepartij met 6-4 en 6-2 van de Japanse Naomi Osaka. De Deense Wozniacki verloeg de Kroatische Donna Vekic met 6-1 en 6-3. In de derde ronde nemen Konta en Wozniacki het tegen elkaar op.

Dubbelspel

Bertens was met haar Zweedse partner Johanna Larsson te sterk voor Shelby Rogers en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Bertens en Larsson, als veertiende geplaatst in Melbourne, wonnen in drie sets: 6-2, 5-7 en 6-4.

In het enkelspel verloor de Nederlandse op de Australian Open maandag al in de eerste ronde van de Amerikaanse Varvara Lepchenko.

Bertens en Larsson wonnen eerder deze maand al het dubbeltoernooi in Auckland, daarna vloog het koppel er in Hobart in de eerste ronde uit. In de tweede ronde in Melbourne treffen de 25-jarige Bertens en de drie jaar oudere Larsson Viktorija Golubic uit Zwitserland en Kristyna Pliskova uit Tsjechië.

Golubic en Pliskova waren in de eerste ronde met 6-3 en 7-5 te sterk voor Jelena Ostapenko uit Letland en Kateryna Bondarenko uit Oekraïne.