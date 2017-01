Uitgeschakelde Kyrgios beseft dat hij voorseizoen 'veel serieuzer' moet nemen

"In de voorbereiding heb ik dingen gedaan die ik niet had moeten doen, bijvoorbeeld basketballen. Daar ben ik gek op, maar ik heb nu wel pijn aan mijn knie. Dat moet ik de volgende keer minder vaak doen", zei Kyrgios op de persconferentie na zijn uitschakeling op de Australian Open tegen de Herald Sun.

De 21-jarige Australiër begon nog goed aan zijn partij tegen Seppi door de eerste twee sets te pakken. De Italiaan knokte zich echter terug en trok de zege naar zich toe door de laatste drie sets te veroveren: 6-1, 7-6 (1), 4-6, 2-6 en 8-10.

Aan het einde van de drie uur durende wedstrijd werd Kyrgios uitgefloten door zijn eigen fans. Tennislegende John McEnroe constateerde net als het publiek dat de nummer dertien van de wereld op dat moment niet meer zijn best deed om te winnen.

"Goed van iemand met zo'n carrière om dat soort uitspraken te doen", hekelde Kyrgios de opmerking van de zevenvoudig Grand Slam-winnaar. "Mijn hele lichaam deed pijn. Fysiek was ik op. Ik weet zelfs niet meer wat precies de eindstand was. 10-8? Het is in ieder geval niet leuk om uitgefloten te worden door je eigen publiek."

Ook de Australische media lijken het te hebben gehad met Kyrgios, die met zijn gedrag op en naast de baan regelmatig voor opschudding zorgt. De speler in kwestie kan dat wel begrijpen. "Die negatieve aandacht heb ik verdiend, want ik ben een slechte jongen. Maar ik maak nog steeds gebruik van een sportpsycholoog en dat helpt wel."

Coach

Kyrgios, die eind vorig jaar voor drie weken werd geschorst omdat hij een partij op de Shanghai Masters opzichtig had laten lopen, beseft dat hij wat moet veranderen aan zijn levensstijl.

Het enfant terrible gaat nu nog door het leven zonder coach, maar daar komt mogelijk snel verandering in. "Ik heb me altijd afgevraagd wat het nut is van een coach, maar op dat gebied moet ik echt serieuzer worden. Op mijzelf na, is er denk ik geen enkele tennisser in de top 100 die zonder coach werkt."

Kyrgios hoopt dat een begeleider hem vooral op mentaal gebied kan helpen, aangezien hij tegen Seppi het gevoel had dat hij tegen zichzelf aan het tennissen was. Zo kreeg Kyrgios een waarschuwing van de umpire nadat hij zijn frustraties had geuit over het missen van een dropshot van zijn opponent.

"Het lukt me niet om consistent te spelen; alsof ik het niet echt wil. Daarna laat ik het hoofd hangen en zo gaat het eigenlijk al mijn hele loopbaan. Eigenlijk wist ik allang dat ik een coach nodig heb, maar ik hield wel van dat stukje vrijheid. Dat moet nu veranderen."