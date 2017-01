Hogenkamp haalt uit naar Fed Cup-captain Haarhuis

"Het was voor mij een flinke verrassing", zegt de 24-jarige Hogenkamp tegen de lokale zender Regio8 over het feit dat ze niet geselecteerd werd voor de Fed Cup door Haarhuis. "Ik heb Paul vier dagen gezien in Melbourne en daar niks over gehoord."

"Toen ik één dag terug was in Nederland, hing hij opeens aan de telefoon. Dat vond ik vrij apart."

"Qua communicatie vind ik het niet heel sterk. Hij had in Melbourne de tijd om rustig met mij te gaan zitten. Dan had hij kunnen weten waar ik op dit moment mee bezig ben en hoe ik ervoor sta", zegt Hogenkamp.

Opbouwen

De nummer 134 van de wereld is momenteel nog herstellende van een polsoperatie, die ze begin december vorig jaar onderging. Ze speelde vorige week wel in de kwalificatie van de Australian Open, waar ze in de eerste ronde vrij kansloos werd uitgeschakeld door de Duitse Mona Barthel (6-2 en 6-1).

"De linkerpols van Richel is op dit moment helaas nog niet volledig hersteld", zei Haarhuis maandag in een toelichting op zijn keuze om Hogenkamp niet te selecteren. "Ze zou dan in Minsk pas haar tweede wedstrij spelen na de kwalificatieronde in Australië. Dat is op dit moment een te groot risico. Ik hoop dat het herstel spoedig komt, zodat ze er in april weer bij kan zijn."

Hogenkamp denkt zelf dat ze op tijd weer helemaal fit zal zijn voor het treffen met Wit-Rusland. "Ik ben nu aan met opbouwen. Als het herstel zich doorzet, ben ik in principe over twee weken weer wedstrijdfit."

"Dan kun je zeggen dat het risico groot is om in de Fed Cup je eerste wedstrijd te spelen. Maar het is nog vroeg in het seizoen, de meeste meiden hebben pas één of twee wedstrijden gespeeld. Dat is volgens mij geen heel groot verschil met mijn situatie."

"We zitten bovendien nog drie weken voor de Fed Cup, je mag nog altijd wisselen. Als zou blijken dat ik niet op tijd fit ben en bijvoorbeeld geen backhand kan slaan, dan is het logisch dat ik thuisblijf. Maar in drie weken kan er een hoop gebeuren."

Fed Cup

Nederland stuntte vorig jaar door in de Fed Cup de halve finale te halen, waarin met 3-2 werd verloren van Frankrijk. Naast Hogenkamp maakten Kiki Bertens, Arantxa Rus en Cindy Burger deel uit van het Nederlandse team.

In het duel met Wit-Rusland wordt Hogenkamp vervangen door Michaëlla Krajicek.

"De andere meiden waren ook verbaasd", zegt Hogenkamp. "Ik vind het jammer dat ik niet bij het team ben. De communicatie was de afgelopen jaren af en toe een lastig verhaal. Het gingen niet altijd netjes naar de spelers toe."

"Dat vind ik jammer. Het belangrijkste is dat ik fit word. Ik ga mijn eigen ding doen. De Fed Cup staat nu wel op een lager pitje dan mijn eigen carrière."

De kwartfinale tussen Nederland en Wit-Rusland wordt gespeeld op 11 en 13 februari in Minsk.