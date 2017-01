Kerber met moeite naar derde ronde in Melbourne, Krajicek dubbelt verder

Kerber moest diep gaan in haar tweede partij in het enkelspel. De Duitse nummer één van de wereldranglijst had drie sets nodig tegen landgenote Carina Witthöft: 6-2, 6-7 (3) en 6-2.

Kerber, die haar 29e verjaardag vierde in de Rod Laver Arena in Melbourne, begon goed tegen haar 21-jarige landgenote. In de tweede set kon ze het echter niet afmaken en leek ze haar zelfvertrouwen kwijt te zijn. In de tiebreak profiteerde de jonge opponente van enkele missers bij de titelverdedigster in Melbourne.

In de beslissende set was de topfavoriete echter weer op tijd bij de les. Ze won na ruim twee uur spelen. In de derde ronde stuit de Duitse op de Tsjechische Kristyna Pliskova.

Suarez Navarro

Carla Suarez Navarro werd verrassend uitgeschakeld. De nummer tien van de plaatsingslijst ging in twee set onderuit tegen de Roemeense Sorana Cirstea: 7-6 (1) en 6-3.

Vorig jaar bereikte de 28-jarige Suarez Navarro nog de kwartfinale in Melbourne.

De als achtste geplaatste Svetlana Kuznetsova boekte ook een overtuigende zege in de tweede ronde. Ze versloeg de Australische Kaimee Fourlis met 6-2 en 6-1. In de derde ronde wacht Jelena Jankovic uit Servië.

Venus Williams bereikte ten koste van de Zwitserse Stefanie Vögele de derde ronde. De als dertiende geplaatste Amerikaanse won met 6-3 en 6-2. Williams neemt het in de derde ronde op tegen Ying-Ying Duan uit China.

De als elfde geplaatste Elina Svitola uit Oekraïne won met 6-4 en 6-1 van de Amerikaanse Julia Boserup. Zij speelt in de derde ronde tegen Anastasia Pavlyuchenkova.

Dubbelspel

In het dubbelspel bereikte Krajicek samen met haar partner Gabriela Dabrowski de tweede ronde van de Australian Open. Het Nederlands/Canadese duo ontdeed zich eenvoudig van de Georgische Oksana Kalasjnikova en de Servische Aleksandra Krunic: 6-4 en 6-0.

Krajicek boekte haar beste resultaat in het dubbelspel bij een Grand Slam-toernooi in 2015 in Australië, toen ze in Melbourne de halve finales bereikte. De 28-jarige tennisster kon dit jaar geen plekje afdwingen in het enkelspel. Ze sneuvelde al in de tweede ronde van de kwalificaties.

Demi Schuurs werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel. Met haar Tsjechische partner Renata Voracova was ze niet opgewassen tegen Danka Kovinic uit Montenegro en Laura Siegemund uit Duitsland. Na anderhalf uur spelen werd het 4-6 en 5-7..