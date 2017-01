Federer, Wawrinka en Nishikori eenvoudig door op Australian Open

Zeventienvoudig Grand Slam-winnaar Federer won in drie sets van Noah Rubin: 7-5, 6-3 en 7-6 (3).

In de derde set stond Federer lange tijd een break achter, maar de Zwitser dwong toch een tiebreak af. Daarin liet de voormalig nummer één van de wereld zijn Amerikaanse opponent kansloos.

Federer (35) is na blessures aan zijn knie en rug afgezakt naar de zeventiende plek op de wereldranglijst. De routinier jaagt in Melbourne op zijn eerste eindzege in een Grand Slam sinds 2012. De Australian Open won hij viermaal, voor het laatst in 2010.

In de derde ronde treft Ferderer Tomas Berdych. De als tiende geplaatste Tsjech versloeg zijn Amerikaanse opponent Ryan Harrison met 6-3, 7-6 (6) en 6-2.

Wawrinka

De als vierde geplaatste Wawrinka rekende in drie sets af met de Amerikaan Steve Johnson: 6,3, 6-4 en 6-4. Na een uur en 51 minuten had de Zwitser de partij naar zich toegetrokken.

In de eerste ronde had Wawrinka nog vijf sets nodig tegen de Slowaak Martin Kliazan. Wawrinka (31) staat voor de tiende keer in zijn carrière in de derde ronde op de Australian Open. Hij won het toernooi in 2014.

Wawrinka kon tegen Johnson vijf breakpoints wegwerken. In elke set plaatste de Zwitser zelf wel een break, waardoor hij de partij zonder problemen naar zich toe kon trekken.

Nishikori

Nishikori was zijn tegenstander, de Fransman Jeremy Chardy, in drie sets de baas in de Hisense Arena: 6-3, 6-4 en 6-3.

Twee dagen eerder had de Japanner diep moeten gaan tegen de Rus Andrei Kuznetsov. Toen had hij vijf sets en ruim drie uur nodig om zijn tegenstander op de knieën te krijgen.

Tegen Chardy was de nummer vijf van de plaatsingslijst veel beter op dreef met zeven breaks tegen drie breaks voor de Fransman. In iets meer dan twee uur had de 27-jarige Japanner de winst binnen.

Nishikori kwam vorig jaar tot de kwartfinales op de Australian Open. In de derde ronde neemt hij het op tegen de Slowaak Lukas Lacko.

Ook Jo-Wilfried Tsonga had maar drie sets nodig. De als twaalfde geplaatste Fransman stuurde de Serviër Dusan Lajovic naar huis: 6-2, 6-2 en 6-3.

Dubbelspel

Robin Haase is in Melbourne ook uitgeschakeld in het dubbelspel. Dinsdag sneuvelde de Nederlander al in het enkelspel na een vijfsetter tegen de Duitser Alexander Zverev.

Met zijn Duitse dubbelpartner Florian Meyer was Haase niet opgewassen tegen Alex Bolt en Bradley Mousley. Het werd 6-3, 5-7 en 6-4 voor de Australiërs.

Jean-Julien Rojer bereikte wel de tweede ronde in het dubbeltoernooi. Samen met de Roemeen Horia Tecau versloeg hij het Duits/Russische duo Philipp Petzschner en Mikhail Youzhny met 7-6 (5) en 7-6 (3). Rojer en Tecau zijn als elfde geplaatst in Melbourne.

Ook Matwe Middelkoop en Wesley Koolhof kunnen zich opmaken voor de tweede ronde. Zij waren met 6-4 en 6-2 te sterk voor de Chileen Julio Peralta en Horacio Zeballos uit Argentinië.