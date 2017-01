Uitgeschakelde Haase baalt van 'gemiste kans'

De 29-jarige Hagenaar slaagde er in het begin van de vierde set niet om in zijn break voorsprong vast te houden. In plaats daarvan liet hij de Zverev terugkomen en verloor hij zijn partij in vijf sets.

"Het was een goede wedstrijd, maar omdat ik die kansen op een dubbele break in de vierde set miste, zit ik hier toch met het gevoel van: dit is een gemiste kans. Ik heb het aan mezelf te wijten."

In de loop van de wedstrijd zag Haase de onzekerheid bij Zverev erin sluipen. "In de tweede set ging het gelijk op en toen zag je dat hij ook niet zo zeker was van zijn zaak. Toen werd ik onrustig en dan merk je dat je meer fouten gaat maken. In mijn hoofd was het bij wijze van spreken al 3-0."

Frustratie

De jonge Duitser, die wordt gezien als een van de grootste talenten van de wereld, besefte dat hij dicht bij uitschakeling was tegen Haase. "Hij serveerde erg goed vandaag", zei Zverev. "In het begin van de tweede set kwam ik moeilijk in de rally's. Mijn eigen service liep ook niet."

Toen Zverev met een dubbele fout de eerste game van de vierde set verloor, sloeg hij uit frustratie zijn racket stuk op de baan. "Ik denk dat het me heeft geholpen dat ik mijn frustratie heb laten lopen. Soms moet je het gewoon even laten gaan. Het voelde erg goed dat ik hem snel daarna terug kon breken."

Toch kwam Zverev in het vervolg van de partij weer in de problemen en in de vierde set leek Haase op weg naar winst. "Als je met 0-2 en 0-40 achterstaat, gaan er wel dingen door je hoofd. Maar ik wist dat ik mijn best moest blijven doen. Ik ben blij dat ik me er uit heb kunnen knokken."