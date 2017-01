Nadal en Serena Williams naar tweede ronde Australian Open

Nadal verloor vorig jaar nog in de eerste ronde in Melbourne. Dinsdag speelde de Spanjaard in de Australische hitte (ruim 35 graden) een prima wedstrijd. In twee uur en vier minuten werd de Duitser uitgeschakeld.

De Spanjaard zei geen enkele hinder meer te ondervinden van een oude polsblessure. "En dat is heel belangrijk. Als je niet volledig fit bent, is alles moeilijker."

Tussen medio oktober en eind december vorig jaar speelde Nadal geen wedstrijden door de kwetsuur aan zijn pols.

Raonic

Eerder dinsdag bereikte ook de als derde geplaatste Milos Raonic de volgende ronde. De Canadees, die dit seizoen werkt met Richard Krajicek, klopte Dustin Brown: 6-3, 6-4 en 6-2.

Later op de dag komt titelverdediger Novak Djokovic nog in actie. De Serviër, zeswoudig winnaar in Melbourne, speelt tegen Fernando Verdasco uit Spanje.

Williams

Williams was te sterk voor de Zwitserse Belinda Bencic: 6-4 6-3.

De 35-jarige Williams raakte vorig jaar de koppositie van de wereldranglijst kwijt aan de Duitse Angelique Kerber. Diezelfde Kerber klopte haar ook in de finale in Melbourne.

De nummer twee van de wereld komt in de volgende ronde uit tegen de Tsjechische Lucie Safarova.

Nadal, winnaar van het toernooi in 2009, treft in de volgende ronde de Cyprioot Marcos Baghdatis, die zijn tegenstander Mikhail Youzhny bij een 6-3 en 3-0 stand zag opgeven.

Pliskova

In het vrouwentoernooi bereikte ook de Tsjechische Karolina Pliskova de tweede ronde. De als vijfde geplaatste Tsjechische won eenvoudig met 6-2 6-0 van de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

De als negende geplaatste Britse Johanna Konta versloeg Kirsten Flipkens uit België: 7-5 6-2. Konta bereikte vorig jaar de halve finales, waarin ze verloor van Kerber.

Caroline Wozniaki rekende eenvoudig af met de Russin Arina Rodionova. Het werd 6-1 en 6-2 voor de Deense, die als zeventiende geplaatst is in Melbourne.

De als negende geplaatste Britse Joanne Konta won met 7-5 en 6-2 van de Belgische Kirtsen Flipkens. De als achttiende geplaatste Samantha Stosur verloor voor eigen publiek van de Britse Heather Watson: 6-3, 3-6 en 6-0.