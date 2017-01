Djokovic en Nadal naar tweede ronde Australian Open

Djokovic was in Melbourne met 6-1, 7-6 en 6-3 te sterk voor Verdasco. De huidige nummer twee van de wereld won de Australian Open al zesmaal, waaronder de laatste twee edities.

Tegen Verdasco ging de Serviër voortvarend van start door in de eerste set een 5-0 voorsprong te nemen. In het tweede bedrijf nam Verdasco direct een break voorsprong, maar in de zesde game brak Djokovic terug. In de tiebreak was Djokovic met 7-4 te sterk.

In de derde set kwam de zege van de 29-jarige Djokovic geen moment meer in gevaar.

Nadal

De 30-jarige Nadal had twee uur en vier minuten nodig om zijn Duitse tegenstander in drie sets te verslaan: 6-3, 6-4 en 6-4. Vorig jaar verloor Nadal nog in de eerste ronde in Melbourne.

De vijftienvoudig Grand Slam-winnaar zei geen enkele hinder meer te ondervinden van een oude polsblessure, die hem van medio oktober tot eind december aan de kant hield. "Het is heel belangrijk dat ik geen last meer heb. Als je niet volledig fit bent, is alles moeilijker", aldus Nadal.

Nadal, winnaar van het toernooi in 2009, treft in de volgende ronde de Cyprioot Marcos Baghdatis, die zijn tegenstander Mikhail Youzhny bij een 6-3 en 3-0 stand zag opgeven.

Raonic

De als derde geplaatste Milos Raonic bereikte ook zonder setverlies de volgende ronde. De Canadees, die dit seizoen werkt met Richard Krajicek als coach, klopte Dustin Brown: 6-3, 6-4 en 6-2.

De als achtste geplaatste Dominic Thiem was in vier sets te sterk voor de Duitser Jan-Lennard Struff. De Oostenrijker zegevierde met 4-6, 6-4, 6-4 en 6-3.

Williams

In het vrouwentoernooi had Serena Williams met Belinda Bencic een pittige loting. De 19-jarige Zwitserse was vorig jaar nog de nummer zeven van de wereld, maar is inmiddels afgezakt naar de 59e plaats. Tegen Williams redde ze het niet. Het werd 6-4 en 6-3 voor de Amerikaanse.

De 35-jarige Williams raakte vorig jaar de koppositie van de wereldranglijst kwijt aan Angelique Kerber. Diezelfde Kerber klopte haar ook in de finale in Melbourne.

In de volgende ronde treft Williams Lucie Safarova, die 61e staat op de wereldranglijst. Anderhalf jaar geleden was de Tsjechische nog de mondiale nummer vijf.

Wozniacki

De als vijfde geplaatste Karolina Pliskova bereikte vrijdag ook de tweede ronde. De Tsjechische won eenvoudig met 6-2 6-0 van de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

De als negende geplaatste Britse Johanna Konta versloeg Kirsten Flipkens uit België: 7-5 en 6-2. Konta bereikte vorig jaar de halve finales, waarin ze verloor van Kerber.

Caroline Wozniaki rekende eenvoudig af met de Russin Arina Rodionova. Het werd 6-1 en 6-2 voor de Deense, die als zeventiende geplaatst is in Melbourne.

De als negende geplaatste Britse Joanne Konta won met 7-5 en 6-2 van de Belgische Kirtsen Flipkens. De als achttiende geplaatste Samantha Stosur verloor voor eigen publiek van de Britse Heather Watson: 6-3, 3-6 en 6-0.