Robin Haase verliest in vijf sets in eerste ronde Australian Open

Haase begon als nummer 57 van de wereld aan de Australian Open waar hij het met de loting niet bepaald getroffen had. De 19-jarige Duitser geldt als een van de grootste talenten. Haase sneuvelde vijf jaar op rij in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Australië. In 2011 wist hij de derde ronde te bereiken.

De Nederlander stond één keer eerder tegenover de jonge Duitser. In Hamburg in 2014 moest hij met 6-0 6-2 een kansloze nederlaag incasseren tegen Zverev die toen zijn eerste partij won op de ATP-tour.



Ook in de Hisense Arena leek Haase dinsdag geen partij voor Zverev. In de eerste set kwam hij meteen 4-0 achter. In de tweede set bleef het spannender en benutte de Nederlander op 4-3 een breakpunt en pakte de set.

Haase won vervolgens ook de derde set en kwam een break voor in de vierde set. Een verrassing leek aanstaande, maar Haase verzuimde op 2-0 een dubbele break te pakken. De Duitser hervond zich echter knap en won negen games op rij. Zo dwong hij een beslissende vijfde set af waarin hij meteen wegliep naar een 4-0 voorsprong. Die achterstand kon Haase niet meer goedmaken hoewel hij nog meerdere breakkansen kreeg.