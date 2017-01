Federer na stroeve start verder op Australian Open

De 35-jarige Zwitser, die na een half jaar zijn officiële rentree op de tennisbaan maakte, opende stroef en kwam vroeg een break achter te staan. Deze repareerde hij, waarna hij op 5-5 twee lovegames noteerde en de eerste set pakte.

Nadat Melzer het tweede bedrijf verrassend naar zich toetrok, stelde Federer orde op zaken. De 17-voudig Grand Slam-winnaar ging steeds beter bewegen en liep vooral gemakkelijker door zijn servicegames heen.

In de tweede ronde treft Federer de 20-jarige Amerikaan Noah Rubin, die zich net als Melzer via het kwalificatietoernooi had geplaatst. Rubin rekende in de eerste ronde af met zijn landgenoot Bjorn Fratangelo.

Rentree

Voor Federer betekende de openingspartij in Melbourne zijn eerste officiële wedstrijd sinds zijn verloren halve finalepartij tegen Milos Raonic op Wimbledon 2016. Daarin liep hij een knieblessure op, waardoor hij de rest van het seizoen langs de kant stond en buiten de top tien viel.

Begin dit jaar keerde Federer terug bij de Hopman Cup in Perth, een toernooi dat niet meetelt voor de wereldranglijst.

Vorig jaar werd Federer in de halve finales van de Australian Open uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar Novak Djokovic.

Wawrinka

Federers landgenoot Stan Wawrinka had liefst drie uur en 23 minuten nodig om Martin Klizan in vijf sets te bedwingen: 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 en 6-4.

In de laatste set stond de winnaar van 2014 zelfs een break achter (4-3), maar door twee breaks op rij pakte hij alsnog de winst.

Kort voor het einde van de partij maakte Wawrinka zich niet geliefd bij Klizan, omdat hij de bal van dichtbij hard en onnodig tegen het lichaam van de Slowaak sloeg. De 31-jarige Zwitser maakte meteen excuses en die werden door Klizan geaccepteerd.

In de volgende ronde treft Wawrinka, die vorig jaar de US Open won, Steve Johnson. De Amerikaan was in de eerste ronde te sterk voor Federico Delbonis uit Argentinië.