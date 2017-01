Murray zonder problemen door, Halep uitgeschakeld op Australian Open

Murray rekende in drie sets af met de Oekraïner Illya Marchenko: 7-5, 7-6 (5) en 6-2. De partij duurde twee uur en 45 minuten.

De nummer één van de wereld stond in 2010, 2011, 2013, 2015 en 2016 in de finale van de Australian Open, maar won de Grand Slam nog nooit. In 2010 bleek Roger Federer te sterk, in de andere jaren werd Murray geklopt door Novak Djokovic.

In de partij tegen Marchenko ging de eerste set gelijk op tot 6-5, waarna Murray de beslissende break plaatste. In de tiebreak van de tweede set kwam Murray met 5-2 voor, waarna Marchenko zich terugknokte tot 6-5. Murray benutte het eerste setpunt.

In de derde set was het verzet van de Oekraïner gebroken. Murray nam snel een 5-1 voorsprong en besliste de wedstrijd op eigen service.

Nishikori

Kei Nishikori rekende in vijf sets af met Andrey Kuznetsov: 5-7, 6-1, 6-4, 6-7 (6) en 6-2. De Japanner stond voor de derde keer in vier Grand Slams tegenover de Rus. Op Roland Garros en op Wimbledon versloeg de Japanner Kuznetsov vorig jaar nog in drie sets, maar in Melbourne had hij veel meer moeite met zijn tegenstander.

Na drie uur en 37 minuten trok Nishikori aan het langste eind. In de tiebreak van de vierde set had de hij de strijd al kunnen beslissen, maar Kuznetsov knokte zich terug van een 5-2 achterstand.

In de tweede ronde treft Nishikori de Fransman Jeremy Chardy, die maandag profiteerde van de opgave van Nicolas Almagro. De Spanjaard staakte de strijd bij een 4-0 achterstand in de eerste set.

De als tiende geplaatste Tomas Berdych bereikte de tweede ronde dankzij opgave van zijn tegenstander Luca De Vanni. Na 6-1 in de eerste set kon de Italiaan niet verder spelen.

De Australiër Bernard Tomic kende weinig problemen met de Braziliaan Thomaz Belluci. Met 6-2, 6-1 en 6-4 bereikte de 24-jarige Tomic de volgende ronde.

Halep

Het vrouwentoernooi verloor met Halep een hooggenoteerde speelster. De als vierde geplaatste Roemeense verloor van de Amerikaanse Shelby Rogers, de nummer 52 van de wereld.

Rogers was met 6-3 en 6-1 te sterk. Vorig jaar werd Halep op de Australian Open ook al uitgeschakeld door de Amerikaanse.

Halep vertelde dat ze werd gehinderd door een knieblessure, die ze eind vorig jaar opliep in Singapore. "Ik kan 45 tot 50 minuten zonder pijn spelen en dan komt het opeens. Bij 5-3 in de eerste set voelde ik een pijnscheut in mijn knie."