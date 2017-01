Bertens vindt dat ze belabberd speelde in eerste ronde Australian Open

"Op de belangrijke punten was het goede tennis niet daar. Met twee tot drie goede punten per game kom je er niet", zei Bertens maandag.

De als negentiende geplaatste Nederlandse had zeker kansen tegen de sterk spelende Lepchenko, maar kwam op cruciale momenten te kort. "De uitvoering is dan belabberd, terwijl zij juist aanvallend speelde", beaamde Bertens.

De Amerikaanse nummer 88 van de wereld gaf Bertens vooral een lesje in effectiviteit. Van de zeven breakkansen benutte Lepchenko er vier. Bertens kreeg maar liefst vijftien mogelijkheden om de service te breken van haar opponente, maar wist daar slechts driemaal raad mee.

"Als je mijn gezicht ziet, zie je dat ik er weer heel erg mee zit", gaf Bertens aan.

Sluiter

Bertens' coach Raemon Sluiter zei zondag nog dat hij met vertrouwen uitkeek naar de eerste Grand Slam van 2017.

"Het is een feit dat Kiki in Australië nooit verder is gekomen dan de tweede ronde. Ik hou het absoluut voor mogelijk dat ze, met haar nieuwe status, voor grote verrassingen kan zorgen."

Bertens bereikte alleen in 2015 de tweede ronde van de Australian Open. In 2013, 2014 en 2016 ging ze net als dit jaar al in de openingsronde onderuit.