Bertens strandt al in eerste ronde van Australian Open

Bertens had zeker kansen tegen de sterk spelende Lepchenko, maar kwam op belangrijke momenten tekort. De Amerikaanse nummer 88 van de wereld gaf Bertens vooral een lesje in effectiviteit.

Van de zeven breakkansen benutte Lepchenko er vier. Bertens kreeg liefst vijftien mogelijkheden om te breken, maar wist daar slechts driemaal raad mee. In de tiebreak had Lepchenko aan een minibreak genoeg om de wedstrijd te winnen.

Bertens hield met haar nederlaag een slechte serie in stand. Ze reikte op de Australian Open alleen in 2015 tot de tweede ronde, waarin ze vervolgens verloor. In 2013, 2014 en 2016 overleefde ze de eerste ronde eveneens niet.

Vorig jaar kende Bertens nog een sterk jaar. Mede dankzij het bereiken van de halve finales van Roland Garros en winst van het WTA-toernooi in het Duitse Neurenberg klom ze naar plaats 22 op de wereldranglijst.

Op Wimbledon wist de 25-jarige Nederlandse zich voor het eerst in haar loopbaan te plaatsen voor de derde ronde.

Eerste set

De partij tegen Lepchenko ging maandag gelijk op. Bertens brak de 30-jarige Amerikaanse twee keer, maar leverde zelf ook twee keer haar service in.

Uiteindelijk wist Lepchenko Bertens opnieuw te breken in de twaalfde game en daarmee de setwinst binnen te slepen.

Ook in de tweede set ging het vervolgens gelijk op. Een tiebreak moest uiteindelijk de beslissing brengen en daarin trok Lepchenko nipt aan het langste eind, waardoor Bertens al na de eerste ronde naar huis moet.

De Wateringse speelde twee keer eerder tegen Lepchenko. Vorig jaar versloeg Bertens de geboren Oezbeekse in Rome. In 2014 moest ze voor haar buigen in Sydney.

Haase

Door het verlies van Bertens, die eerder dit jaar in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Auckland verloor en in Hobart in de kwartfinales onderuit ging, is Robin Haase nog de enige Nederlander op de Australian Open.

Hij speelt in de nacht van maandag op dinsdag tegen de als 24e geplaatste Duitser Alexander Zverev.