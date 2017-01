Coach Sluiter gelooft in succes Bertens op Australian Open

"Het is een feit dat Kiki in Australië nooit verder is gekomen dan de tweede ronde", aldus de 38-jarige Rotterdammer tegenover NUsport.

"Ik hou het absoluut voor mogelijk dat ze, met haar nieuwe status, voor grote verrassingen kan zorgen. Maar ja, ik heb zelf ook al mijn kaartjes geboekt voor de Coolsingel", doelt hij op het mogelijke kampioenschap van Feyenoord. "Het zegt nog niets."

Bertens, vorig jaar halve finaliste op Roland Garros en in Melbourne als negentiende geplaatst, speelt komende nacht om 01.00 uur Nederlandse tijd haar eersterondepartij tegen de nummer 86 van de wereld Varvara Lepchenko uit de Verenigde Staten.

"Dat is wel een ervaren speelster, die al eens de vierde ronde op de US Open heeft gehaald. Ze doet het ook altijd redelijk goed op de grote podia, dus Kiki moet uitkijken."

"Lepchenko vindt het fijn om direct te spelen, staat dicht op de baseline en wil van daaruit sturen. Kiki moet het haar moeilijk maken door haar enerzijds geen tijd te geven, maar ook af te wisselen met zwaarderde topspinballen."

Gas terug

De afgelopen dagen heeft Bertens wat gas terug moeten nemen in de trainingen, zegt Sluiter, omdat de 25-jarige Wateringse in de voorbereidingstoernooien in Auckland en Hobart last van haar pols kreeg.

"Het is niet ernstig. Ze heeft in Nieuw-Zeeland en Australië met veel wind tegen gespeeld, waardoor ze wat harder moest werken. De pols is wat overbelast. Verder staat Kiki er dit jaar fysiek weer een heel stuk beter voor."

"Ze zit lekker in haar vel, is fris en goed hersteld van de vermoeidheid waar ze de laatste maanden van het vorige seizoen mee kampte. Ook is haar eetpatroon een stuk beter, waardoor ze in betere conditie is."

Historie

De reden dat Bertens op de Australian Open nooit goed heeft gepresteerd met maximaal een tweede ronde, kan Sluiter niet echt aanwijzen.

"Ik werk pas anderhalf jaar met haar. Wat ik wel kan zeggen, is dat de omstandigheden hier zwaar zijn. En we komen van de Nederlandse winter, ondanks dat we ons natuurlijk wekenlang goed voorbereiden."

"Kiki speelt het liefst op gravel, ze zou deze snelle banen niet in haar achtertuin leggen. Maar ik weet ook dat ze hele goede resultaten kan neerzetten op hardcourt. Ze wordt nergens genoemd als kanshebster. Wat dat betreft is er ook weinig druk."

Bertens is de enige Nederlandse vrouw in het hoofdschema van de Australian Open. Bij de mannen staat Robin Haase in het hoofdtoernooi. Hij komt dinsdag in actie tegen de talentvolle Duitser Alexander Zverev.