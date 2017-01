Raonic hoopt met hulp Krajicek op eerste Grand Slam-titel in Australië

De Canadese nummer drie wereld stelde vorige maand Krajicek aan als coach. Raonic hoopt aanvallender te kunnen gaan spelen met de hulp van de Nederlandse oud-prof, die bekendstond als 'serve and volley-specialist'.

Raonic gelooft niet dat hij momenteel een serieuze bedreiging kan vormen voor Murray en Djokovic. "Ik denk niet dat ik ooit de beste speler vanaf de baseline zal worden, zeker niet tegen hen", zegt de 26-jarige Canadees zaterdag tegen persbureau Reuters.

"Als ik het ze ooit echt lastig wil maken, kan dat alleen door naar het net te komen. Daarom wil ik me op dat vlak verbeteren. Richard kan me daarbij helpen door me agressiever, aanvallender en efficiënter te leren spelen als ik naar het net kom."

Vertrouwen

De als derde geplaatste Raonic speelt dinsdag zijn eerste partij in Melbourne. In de eerste ronde is de Duitser Dustin Brown zijn tegenstander. Vorig jaar boekte hij zijn beste resultaat ooit in Australië. Toen werd hij pas in de halve finales uitgeschakeld door Murray.

Raonic beseft dat het niet makkelijk wordt om zijn eerste Grand Slam-titel ooit te veroveren. Bij de laatste vier wacht eventueel een ontmoeting met zesvoudig winnaar en titelverdediger Djokovic. "Maar ik heb wel vertrouwen."