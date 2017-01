Middelkoop en Koolhof stunten met dubbeltitel in Sydney

Op het Australische hardcourt werd het 6-3 en 7-5 voor Middelkoop en Koolhof, die een uur en een kwartier nodig hadden tegen het Brits/Braziliaanse duo.

Voor de Nederlanders was het derde gezamenlijke dubbeltitel. Vorig jaar zegevierden ze ook al in Sofia en Kitzbühel.

Middelkoop en Koolhof waren als laatste koppel direct toegelaten tot het hoofdtoernooi. Murray en Soares, de mondiale nummer vier en drie in het dubbelspel, waren als titelverdedigers als eerste geplaatst in Sydney.

Vanaf maandag maken de Nederlandse winnaars hun opwachting in het hoofdschema van het dubbelspel van de Australian Open, de eerste Grand Slam van 2017.

Onbeschrijflijk

"Dit is onbeschrijflijk", jubelt Koolhof. "Het was al geweldig dat we de finale haalden, want we waren als laatste geplaatst en hadden ons voorbereid op een challengertoernooi in Canberra."

In Australië overleefden de Nederlanders echter drie rondes, waaronder de kwartfinale tegen landgenoot Jean-Julien Rojer en diens Roemeense partner Horia Tecau.

"We gingen zonder verwachtingen de finale in tegen de kampioen van vorig jaar en speelden vervolgens geweldig", aldus Koolhof. "Het is een en al geluk en vreugde nu, echt een fantastische week."

Bewijs

Volgens Middelkoop telt deze titel zwaarder dan de twee eerdere. "Want hier speelden we tegen veel betere duo's, We verslaan hier bijvoorbeeld Rojer/Tecau en de nummers één van vorig jaar. Dat voelt zoveel groter. We hebben bewezen dat we niet alleen toernooien kunnen winnen, maar ook veel hoger aangeschreven koppels kunnen verslaan."

"En we hebben ook iedereen in Nederland laten zien dat we niet zomaar twee jongens zijn die komen om te overleven, maar dat we willen winnen. Dat is een heel verschil met voorgaande jaren."