Bertens treft Lepchenko bij Australian Open, Haase loot Zverev

Bertens, die bij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar als negentiende is geplaatst, speelde twee keer eerder tegen de in Oezbekistan geboren Lepchenko. Vorig jaar versloeg Bertens haar in Rome. In 2014 was de zege in Sydney voor Lepchenko.

De 25-jarige Nederlandse staat op de wereldranglijst 64 plaatsen hoger dan de vijf jaar oudere Lepchenko: 22 om 86. Bertens verloor eerder deze week in de kwartfinale van het WTA-toernooi van Hobart. Ze begon haar jaar een week eerder met een nederlaag in de eerste ronde in Auckland.

Titelverdedigster Angelique Kerber uit Duitsland, als eerste geplaatst in Melbourne, speelt in de eerste ronde tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko.

De als tweede ingeschaalde Serena Williams kende geen makkelijke loting met een eerste partij tegen het Zwitserse talent Belinda Bencic, die vorig jaar nog de vierde ronde haalde bij de Australian Open. Williams jaagt in Melbourne op haar 23e Grand Slam-titel.

Haase

Haase speelde een keer eerder tegen Zverev, zijn tegenstander in de eerste ronde. Dat was in 2014 op het gravel van Hamburg. De winst was toen voor de Duitser: 6-0 en 6-2.

De 19-jarige Zverev geldt als een van de grootste talenten op de Tour. De nummer 24 van de wereld won vorig jaar in Sint-Petersburg zijn eerste ATP-toernooi.

Haase maakte deze week in Auckland indruk met een overwinning op voormalig nummer drie van de wereld David Ferrer. In de kwartfinales van het toernooi in Nieuw-Zeeland werd de 29-jarige Hagenaar uitgeschakeld door de Portugees João Sousa.

Titelverdediger Novak Djokovic begint de jacht op zijn zevende titel bij de Australian Open tegen de ervaren Spanjaard Fernando Verdasco, die ooit de nummer zeven van de wereld was. De als eerste geplaatste Andy Murray lootte Illja Martsjenko uit Oekraïne, de nummer 93 van de wereld.

Roger Federer, die begin dit jaar terugkeerde op de baan na een pauze van bijna een halfjaar, start tegen een qualifier, terwijl Rafael Nadal in de eerste ronde de Duitser Florian Mayer treft.

Krajicek

Het hoofdtoernooi in Melbourne begint maandag. Dan zal Bertens ook op de baan staan. Haase start een dag later.

Haase en Bertens zijn als enige Nederlanders rechtstreeks geplaatst voor het Australian Open.

Michaëlla Krajicek kan zich nog bij het duo voegen; zij speelt vrijdag in de tweede ronde van de kwalificatie tegen de Russische Natalia Vikhlyantseva. Richel Hogenkamp, Cindy Burger, Lesley Kerkhove en Aranxta Rus gingen donderdag onderuit in de eerste ronde van de kwalificatie.