ABN Amro twee jaar langer hoofdsponsor ATP-toernooi Rotterdam

Dat maakten ABN Amro en Rotterdam Ahoy donderdag bekend op een persconferentie.

"Vanaf de start van het toernooi in 1974 zijn wij betrokken en we zijn er daarom bijzonder trots op dat we tot en met 2019 verbonden blijven aan het ABN Amro World Tennis Tournament", zegt Ernst Boekhorst, manager Brand, Sponsoring & Foundation van de bank.

Ook toernooidirecteur Richard Krajicek, die zelf eind vorig jaar zijn contract verlengde tot en met 2019, is blij met de langere samenwerking.

"De lange verbintenis tussen ABN Amro en het toernooi is natuurlijk prachtig voor de sport in het algemeen, en tennis in het bijzonder. Ik ben trots dat ik een steentje bij kan dragen aan de verlenging van dit partnership."

Nadal

De 44e editie van het toernooi begint op maandag 13 februari in Ahoy Rotterdam en de finale is op zondag 19 februari.

Met de top 10-spelers Stan Wawrinka (3), Marin Cilic (6), Dominic Thiem (8), Rafael Nadal (9) en Tomas Berdych (10) heeft Krajicek een sterk deelnemersveld vastgelegd.

Vorig jaar ging de titel verrassend naar de Slowaak Martin Klizan.