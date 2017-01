Alleen Krajicek door in kwalificaties Australian Open

De 28-jarige Krajicek was in Melbourne met 6-2 en 6-0 duidelijk te sterk voor de drie jaar jongere Lemoine, die op de wereldranglijst bijna tachtig plaatsen hoger staat dan haar landgenote (190 om 271).

Krajicek moet nog twee kwalificatierondes overleven om voor de zesde keer in het hoofdtoernooi van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar te staan. De laatste keer dat haar dat lukte was in 2012, toen ze werd uitgeschakeld in de tweede ronde.

Burger moest na een spannende wedstrijd met 6-2, 2-6 en 9-11 buigen voor de Australische Olivia Rogowska. Kerkhove verloor met 6-3 en 6-2 van de Servische Aleksandra Krunic.

Rus

Rus won nog wel de eerste set van de Roemeense Ana Bogdan, maar de als elfde geplaatste Roemeense trok de partij daarna naar zich toe: 6-3, 1-6 en 4-6.

De als vijftiende ingeschaalde Hogenkamp had weinig in te brengen tegen Mona Barthel. De 26-jarige Duitse, die in 2012 en 2014 de derde ronde bereikte in Melbourne, verloor maar drie games tegen de nummer 133 van de wereld: 6-2 en 6-1.

Kiki Bertens en Robin Haase zijn als enige Nederlandse tennissers rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van het Australian Open, dat op maandag begint.