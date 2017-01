Haase stunt met zege op Ferrer, Bertens wint in Hobart

Ferrer begon sterk aan de wedstrijd, maar zag Haase steeds beter in zijn spel komen. De Nederlander sloeg toe op de cruciale punten.

De 34-jarige Ferrer is momenteel de nummer 21 van de wereldranglijst. De hoogste notering ooit voor de Spanjaard was de derde plek.

Haase (29), die in de eerste ronde de Nieuw-Zeelandse qualifier Finn Tearney versloeg, is momenteel de nummer 58 van de wereld.

In de kwartfinale neemt Haase het op tegen de Portugees Joao Sousa. De nummer 44 van de wereld was in de tweede ronde met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Brit Brydan Klein.

Haase bereidt zich in Auckland voor op de Australian Open, die maandag begint.

Bertens

Kiki Bertens won op het WTA-toernooi van Hobart haar tweederondepartij van Galina Voskoboeva. De Kazachstaanse kwam er in Australië niet aan te pas: 6-1 en 6-4.

Voskoboeva kwam de afgelopen twee jaar door blessures amper in actie. In de eerste ronde in Hobart boekte ze haar eerste zege sinds 2014.

"De eerste wedstrijden van het jaar zijn altijd zwaar", zei Bertens. "Daarom ben ik blij dat ik nu twee keer achter elkaar gewonnen heb. Ik hoop nog verder te komen."

Bertens is in Hobart als eerste geplaatst. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Belgische Elise Mertens.