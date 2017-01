Oud-tennisprof Lindahl zeven jaar geschorst om matchfixing

Lindahl bekende een jaar geleden het vergrijp. Hij gaf toe dat hij in een klein toernooi in het zogenoemde Futures-circuit in Toowoomba in september 2013 tegen betaling opzettelijk had verloren. Het leverde hem bij de rechtbank in Sydney een relatief lage boete op.

De ITF nam de zaak zwaar op en legde Lindahl, die in 2010 zijn hoogste ranking op de wereldranglijst bereikte (187e), een schorsing van zeven jaar op.

Een andere tennisser, die bij de matchfixingszaak in Toowoomba betrokken was, is ook bestraft. De 22-jarige Brandon Walkin mag zich zes maanden niet vertonen in tennistoernooien.