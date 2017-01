Haase naar tweede ronde ATP-toernooi Auckland

De Nieuw-Zeelander nam in de eerste set nog een 3-0 voorsprong, maar Haase knokte zich sterk terug.

Ook in de tweede set had Haase het als de nummer 58 van de wereldranglijst niet gemakkelijk tegen Tearney, die 389 plekken lager staat, maar de Nederlander trok de partij toch in twee sets naar zich toe.

In de tweede ronde wacht Haase een confrontatie met David Ferrer, de Spaanse nummer drie van de plaatsingslijst. Haase bereidt zich in Auckland voor op de Australian Open. De Grand Slam in Melbourne duurt van 18 tot 31 januari.

Vorige week werd Haase bij het ATP-toernooi van Doha nog in de eerste ronde uitgeschakeld door David Goffin.

Burger

Cindy Burger ging maandag in drie sets onderuit tegen Veronica Cepede. De Paraguayaanse won in de eersterondepartij van het WTA-toernooi in Hobart met 6-0, 3-6 en 6-3.

Kiki Bertens speelt op hetzelfde toernooi om 09.00 uur Nederlandse tijd tegen de Duitse Annika Beck.