Bertens simpel naar tweede ronde in Hobart, Haase door in Auckland

Bertens, die als eerste is geplaatst op het hardcourt in Hobart, had weinig moeite met de Duitse Annika Beck. Het werd 6-1 en 6-2. De partij duurde iets meer dan een uur.

"Volgens mij ben ik voor het eerst de nummer één van de plaatsingslijst bij een toernooi'', zei de halve finaliste van Roland Garros van vorig jaar. "Ik ben heel blij met mijn start en hoop ver te komen.''

In de tweede ronde treft de 25-jarige Bertens de zeven jaar oudere Russin Galina Voskoboeva. Zij was in de openingsronde in twee sets te sterk voor Pauline Parmentier uit Frankrijk.

Burger

Bertens bereidt zich in Hobart voor op de Australian Open, die op 16 januari begint. Dinsdag komt ze in Australië ook in actie in het dubbelspel. Met de Zweedse Johanna Larsson neemt ze het op tegen de Roemeense Raluca Olaru en Olga Savchuk uit Oekraïne.

Vorige week verloor Bertens nog haar eerste partij van 2017. Op het WTA-toernooi van Auckland was ze in de eerste ronde niet opgewassen tegen de Amerikaanse Lauren Davis.

Cindy Burger ging eerder op maandag in Hobart in drie sets onderuit tegen Veronica Cepede. De Paraguayaanse won met 6-0, 3-6 en 6-3.

Haase

In Auckland was Haase de Nieuw-Zeelander Finn Tearney in twee sets de baas: 6-4 en 7-5. Tearney nam in de eerste set nog een 3-0 voorsprong, maar Haase knokte zich sterk terug.

Ook in de tweede set had Haase het als de nummer 58 van de wereldranglijst niet gemakkelijk tegen Tearney, die 389 plekken lager staat, maar de Nederlander trok de partij toch in twee sets naar zich toe.

In de tweede ronde wacht Haase een confrontatie met David Ferrer, de Spaanse nummer drie van de plaatsingslijst. Net als Bertens bereidt Haase zich voor op de Australian Open.

Vorige week werd Haase bij het ATP-toernooi van Doha nog in de eerste ronde uitgeschakeld door David Goffin.